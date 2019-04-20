Сб, 20.04.2019
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Суд по снятию Зеленского с выборов перенесли ближе к ночи
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ФОТО: AFP / Scanpix

Шестой апелляционный административный суд в Киеве рассмотрит иск об отмене регистрации Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины, сообщает Интерфакс.

Иск подал наблюдатель от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько. Заявитель просит суд признать нарушения в подкупе избирателей и отменить решение Центризбиркома о регистрации кандидата Зеленского.

"Нет никаких правовых оснований для подачи данного иска и его удовлетворения, он не имеет никаких перспектив", - сказалагентству "Интерфакс" в субботу главный юрист предвыборного штаба Зеленского Вадим Галайчук.

Галайчук указал, что истец Хилько известен подачей ряда подобных странных исков, в частности, о том, что встреча Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном якобы была незаконной предвыборной агитацией.

Иск рассмотривается 20 апреля вечером коллегей из трех судей.

Тем временем, российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал информацию о том, что суд в Киеве рассмотрит иск о снятии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов. «Это означало бы срыв выборов и полную утрату легитимности киевской власти», — написал Пушков.

Позже стало известно, что заседание, которое должно было пройти в 21.00 по латв. времени перенесли на 22.00, поскольку один из членов судейской коллегии присутствовал на другом собрании.

Второй тур президентских выборов пройдет завтра, 21 апреля.  

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