Суд по снятию Зеленского с выборов перенесли ближе к ночи

Иск подал наблюдатель от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько. Заявитель просит суд признать нарушения в подкупе избирателей и отменить решение Центризбиркома о регистрации кандидата Зеленского.

"Нет никаких правовых оснований для подачи данного иска и его удовлетворения, он не имеет никаких перспектив", - сказалагентству "Интерфакс" в субботу главный юрист предвыборного штаба Зеленского Вадим Галайчук.

Галайчук указал, что истец Хилько известен подачей ряда подобных странных исков, в частности, о том, что встреча Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном якобы была незаконной предвыборной агитацией.

Иск рассмотривается 20 апреля вечером коллегей из трех судей.

Тем временем, российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал информацию о том, что суд в Киеве рассмотрит иск о снятии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов. «Это означало бы срыв выборов и полную утрату легитимности киевской власти», — написал Пушков.

Адвокат Порошенко подал иск в суд с требованием снять Зеленского с выборов.Такое решение накануне второго тура было бы равносильно госперевороту. Это означало бы срыв выборов и полную утрату легитимности киевской власти. Утопающий хватается за соломинку. Безумный сценарий. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 20, 2019

Позже стало известно, что заседание, которое должно было пройти в 21.00 по латв. времени перенесли на 22.00, поскольку один из членов судейской коллегии присутствовал на другом собрании.