Мотоциклистам напоминают, что ОСТА нужна и им

В прошлом году страховщики получили заявки по поводу 544 ДТП, в которые был вовлечен мототранспорт, что почти на 20% больше, чем в 2017 году (433). В 264 случаев из них водитель мототранспортного средства был виновником аварии, а в 280 случаях - пострадавшим.

Статистика последних трех лет свидетельствует, что мотоциклисты чаще становятся пострадавшими в ДТП, а не виновниками. В свою очередь средняя страховка по авариям, в которые было вовлечено мототранспортное средство, обычно покрывает большие потери, чем в случае с автомобилями.

Так, средняя страховка за ДТП, когда мотоциклист был виновником аварии, в прошлом году составляла 629,60 евро, а за аварии, в которых мотоциклисты были пострадавшими - 1262,38 евро.