Мотоциклистам напоминают, что ОСТА нужна и им

Несмотря на то, что официально открытие мотосезона в этом году запланировано на 25 апреля, теплая погода способствовала тому, что уже в начале апреля на дорогах Латвии появились первые мотоциклисты. Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) призывает мотоциклистов своевременно приобретать ОСТА, чтобы защитить себя и других участников движения от ненужных неприятностей и трат, которые могут возникнуть в результате ДТП.
В прошлом году страховщики получили заявки по поводу 544 ДТП, в которые был вовлечен мототранспорт, что почти на 20% больше, чем в 2017 году (433). В 264 случаев из них водитель мототранспортного средства был виновником аварии, а в 280 случаях - пострадавшим.
Статистика последних трех лет свидетельствует, что мотоциклисты чаще становятся пострадавшими в ДТП, а не виновниками. В свою очередь средняя страховка по авариям, в которые было вовлечено мототранспортное средство, обычно покрывает большие потери, чем в случае с автомобилями.
Так, средняя страховка за ДТП, когда мотоциклист был виновником аварии, в прошлом году составляла 629,60 евро, а за аварии, в которых мотоциклисты были пострадавшими - 1262,38 евро.
В прошлом году крупнейшая страховка, выплаченная за ДТП, виновником которого был мотоциклист, составила 16306,76 евро. В свою очередь исторически высокая страховка за аварию, вызванную мотоциклистом, составляет 23935,91 евро.