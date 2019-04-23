"Добро все равно победит зло!": о чем Владимир Зеленский говорил в Риге

Теперь Владимир Зеленский уже действующий президент Украины, но тогда он давал интервью в качестве комика. Он искренне не понимал, как можно в юморе обходить острые и политические темы.

"Я не понимаю, как можно не шутить над политиками... Если весь мир шутит - великие шоу (европейские и американские), на которые воспитывались не только мы, которым по 50-40 лет... Эти шоу самые талантливые. Это там, где стебут всех от политиков до поп-звезд... А как по другому? Иначе – это не свободный юмор", - объяснял он.

Зеленский тогда полагал, что российско-украинский конфликт не должен отражаться на юморе.

"Юмор должен быть свободным. Шутить нужно на любые темы. Говорить нужно обо всем. Юмор несет не только развлекательный, но и отдыхающий характер... Юмор должен быть отражением ситуации в стране.

Если твой юмор беззубый, и ты просто показываешь номера только про алкоголизм, секс и тещу. Ты должен знать, что ты являешься талантливым, но поверхностным артистом...Это не догма. Это просто другое", - пояснял Владимир Александрович.

Позиция Зеленского была тогда такова, что он считал, что цензуры должно быть как можно меньше.

"У нас в стране люди становились гениями вопреки... Я уверен, что если бы не цензура Высоцкий дожил бы не до 40, а до 70 лет...Я в этом уверен, тогда когда ему тр****ли мозг, и он морально себя потерял. Он искал психологическую защиту в разных зависимостях. Вот и все. Он талантливо писал... К примеру, про горы, где никогда не бывал.

Талантливым людям цензура не нужна - они самоцензурны!", - подчеркивал он.

Владимир Зеленский не отрицал существование бесталанных людей, которые "что хотят, то и болтают".

"С этим есть проблема, но есть два пути. Либо цензура, и тогда все ровные и подстриженные. Либо нет цензуры, но тогда будет много таких товарищей. Я считаю, что лучше второй путь. Потому что добро все равно победит зло!", - полагал он.

Касательно критики его фильма "Слуга народа" и "Слуга народа 2". Да, политики постоянно критиковали картину. На второй фильм реакции было гораздо меньше. Зеленский подчеркнул, что в сцене с расстрелом Верховной Рады критики усмотрели свержение власти.

"Это просто было вырвано из контекста... Люди боялись, что мы действительно этим пользуемся, как политическим инструментом... Потом посмотрели фильм и поняли, что это кино и комедия. Но ощущение у нас приятное, что политики так относятся и это смотрят", - говорил тогда Владимир Александрович.