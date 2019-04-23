Видео: Овечкин забил и был удалён за аплодисменты судьям

Российский хоккеист Александр Овечкин не смог совладать с эмоциями во время матча первого раунда Кубка Стэнли против "Каролины" и получил 12-минутное удаление.
"Вашингтон Кэпиталз", за который выступает Овечкин, на выезде уступил "Каролине" со счётом 5:2. Счёт в серии стал ничейным - 3:3. Победитель противостояния будет определён в решающем седьмом матче.
В первом периоде Овечкин смог отличиться и вывел "Вашингтон" вперёд (2:1), а в третьем периоде судьи не засчитали гол россиянина, который позволил бы столичной команде сравнять счёт (3:3).
Чуть позже россиянин ударил клюшкой соперника, за что получил 2-минутный штраф. Нападающий отреагировал на это решение аплодисментами, а потом что-то высказал в адрес арбитров. В результате, судья принял решение оштрафовать Овечкина 10-минутным штрафом.
Напомним, что 33-летний Овечкин в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ стал лучшим бомбардиром, забросив 51 шайбу. Лучшим снайпером Лиги он стал в восьмой раз.