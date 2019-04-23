Очередной дубль Аскерова принёс "Даугавпилсу" уверенную победу

Даугавпилс - Спартак 4:1

Уже на 7-й минуте матча хорватский полузащитник Тин Вукманич вывел юрмальский "Спартак" вперёд. На 20-й минуте хозяевам удалось отыграться благодаря голу Вугара Аскерова, а ещё 7 минут спустя уже "Даугавпилс" находился впереди - гол на счету бразильца Марсио Де Оливейра.

Хозяева на этом решили не останаваливаться и до перерыва забили ещё два мяча в ворота соперника. Сначала Аскеров оформил дубль, а за две минуты до конца первого тайма Райвис Скребелс поставил точку в матче. Во втором тайме голов не последовало.

Стоит отметить, что азербайджанский футболист Вугар Аскеров второй матч подряд делает дубль. В прошлой игре нападающий дважды огорчил "Лиепаю". Таким образом, 33-летний форвард возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.

Валмиера - Елгава 0:0

В параллельном матче событий на поле было куда меньше и ни одна из команд за 90 минут так и не смогла поразить ворота соперника.

"Валмиера" в этом сезоне уже приподнесла несколько сюрпризов, обыграв "Ригу" и "Лиепаю", а также сыграв вничью с "Вентспилсом". Удачное начало сезона позволило подопечным Тамаза Пертии расположиться на третьем месте в турнирной таблице.