Очередной дубль Аскерова принёс "Даугавпилсу" уверенную победу
Сегодня, 23 апреля, в рамках чемпионата Латвии по футболу состоялось два матча.
Даугавпилс - Спартак 4:1
Уже на 7-й минуте матча хорватский полузащитник Тин Вукманич вывел юрмальский "Спартак" вперёд. На 20-й минуте хозяевам удалось отыграться благодаря голу Вугара Аскерова, а ещё 7 минут спустя уже "Даугавпилс" находился впереди - гол на счету бразильца Марсио Де Оливейра.
Хозяева на этом решили не останаваливаться и до перерыва забили ещё два мяча в ворота соперника. Сначала Аскеров оформил дубль, а за две минуты до конца первого тайма Райвис Скребелс поставил точку в матче. Во втором тайме голов не последовало.
Стоит отметить, что азербайджанский футболист Вугар Аскеров второй матч подряд делает дубль. В прошлой игре нападающий дважды огорчил "Лиепаю". Таким образом, 33-летний форвард возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.
⚽️⏯️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @BFC_Daugavpils - @fkspartaks (4:1) vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) April 23, 2019
0-1 Vukmanič 7' (SPA)
1-1 Askerov 20' (DAU)
2-1 Oliveira Junior 27' (DAU)
3-1 Askerov 32' (DAU)
4-1 Skrebels 43' (DAU)#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #BFCvsSPA pic.twitter.com/wpkJTDqdRY
Валмиера - Елгава 0:0
В параллельном матче событий на поле было куда меньше и ни одна из команд за 90 минут так и не смогла поразить ворота соперника.
"Валмиера" в этом сезоне уже приподнесла несколько сюрпризов, обыграв "Ригу" и "Лиепаю", а также сыграв вничью с "Вентспилсом". Удачное начало сезона позволило подопечным Тамаза Пертии расположиться на третьем месте в турнирной таблице.
Завтра, 24 апреля, в рамках чемпионата Латвии по футболу состоятся ещё два матча. "Вентспилс" на своём поле сыграет с "РФШ", а "Лиепая" отправится на матч с "Ригой".