Ср, 24.04.2019
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Ким Чен Ына встречали в России с караваем и трапом к бронепоезду
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ФОТО: AFP/SCANPIX

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на личном бронепоезде отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна в Россию, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Утром 24 апреля "Интерфакс" сообщил, что бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына пересек российскую границу и остановился на станции Хасан. 

Отмечается, что на станции постелили красные дорожки и установили кресла, на вокзал прибыли делегации, девушки в русских национальных костюмах с караваем.

Кроме того, в районе станции были усилены меры безопасности, по периметру расположились наряды полиции.

Главе КНДР подали отдельный трап, чтобы он спустился с поезда и прошел по красной ковровой дорожке в здание вокзала. Его встретили с караваем, кусочек которого тот отломил и съел, пишет Корреспондент.net.

Галерея: Как Ким Чен Ына встретили в России

После этого бронепоезд отправился в Уссурийск. Там, по данным СМИ, тепловоз сменят на два электровоза и Ким продолжит путь во Владивосток.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится во Владивостоке 25 апреля. Предположительно, встреча будет посвящена урегулированию проблем на Корейском полуострове.

Галерея: Ким Чен Ын отправился в Россию

В последний раз лидеры России и КНДР встречались в августе 2011 года, когда Дмитрий Медведев принимал в Бурятии ныне покойного Ким Чен Ира. 

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