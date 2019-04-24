Ким Чен Ына встречали в России с караваем и трапом к бронепоезду

Утром 24 апреля "Интерфакс" сообщил, что бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына пересек российскую границу и остановился на станции Хасан.

Отмечается, что на станции постелили красные дорожки и установили кресла, на вокзал прибыли делегации, девушки в русских национальных костюмах с караваем.

Кроме того, в районе станции были усилены меры безопасности, по периметру расположились наряды полиции.

Главе КНДР подали отдельный трап, чтобы он спустился с поезда и прошел по красной ковровой дорожке в здание вокзала. Его встретили с караваем, кусочек которого тот отломил и съел, пишет Корреспондент.net.

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После этого бронепоезд отправился в Уссурийск. Там, по данным СМИ, тепловоз сменят на два электровоза и Ким продолжит путь во Владивосток.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится во Владивостоке 25 апреля. Предположительно, встреча будет посвящена урегулированию проблем на Корейском полуострове.

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