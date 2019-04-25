Милая кошечка Мяура стала мамой детенышам куницы
В эстонском городе Пайде кошка взяла под свою опеку детенышей куницы, которым примерно полторы недели, передает портал Postimees со ссылкой на Järva Teataja.
Руководитель отделения Ярвамаа Эстонского общества диких животных Вирге Вызуялг призналась, что у нее сразу появился план найти трем куницам, чьи глаза и уши еще не открыты, кормящую кошку-мать. "Это была рискованная идея, и я была готова к поражению, но попробовать стоило в любом случае", - отметила она.
У соседки Вызяулг, которая работает с брошенными котами, оказалась кормящая кошка Мяура, которой они и подложили детенышей.
Удивительным образом мама-кошка приняла малышей и позволила им сосать молоко. "Молока у Мяуры хватает, потому что у нее родилось всего два котенка", - говорит специалист.
Больше всего она переживала из-за того, что кошку может отпугнуть специфический резкий запах куниц, который неприятен даже человеку. "Но, кажется, до сих пор он ее не беспокоил", - отметила женщина.
Если все пойдет хорошо и Мяура будет как следует заботиться о детенышах, они останутся под ее опекой примерно на несколько месяцев.
"Заберу их тогда, когда они научатся самостоятельно есть и пить", - заключила Вызуялг.