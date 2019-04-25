Милая кошечка Мяура стала мамой детенышам куницы

Руководитель отделения Ярвамаа Эстонского общества диких животных Вирге Вызуялг призналась, что у нее сразу появился план найти трем куницам, чьи глаза и уши еще не открыты, кормящую кошку-мать. "Это была рискованная идея, и я была готова к поражению, но попробовать стоило в любом случае", - отметила она.

У соседки Вызяулг, которая работает с брошенными котами, оказалась кормящая кошка Мяура, которой они и подложили детенышей.

Удивительным образом мама-кошка приняла малышей и позволила им сосать молоко. "Молока у Мяуры хватает, потому что у нее родилось всего два котенка", - говорит специалист.

Кошка Мяура. ФОТО: Virge Võsujalg

Больше всего она переживала из-за того, что кошку может отпугнуть специфический резкий запах куниц, который неприятен даже человеку. "Но, кажется, до сих пор он ее не беспокоил", - отметила женщина.

Если все пойдет хорошо и Мяура будет как следует заботиться о детенышах, они останутся под ее опекой примерно на несколько месяцев.

"Заберу их тогда, когда они научатся самостоятельно есть и пить", - заключила Вызуялг.