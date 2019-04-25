Чт, 25.04.2019
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Найдено тело пропавшего при загадочных обстоятельствах Ритварса Балтайскалнса
Его нашли рыбаки

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Айзпуте. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Житель Айзпуте Ритварс Балтайкалнс, которого искали с 21 февраля, был найден без признаков жизни в водохранилище в Айзпуте. Об этом сообщает Bezvēsts.lv.

Как сообщается, об этом рассказал друг детства Ритвара, который также предпринимал несколько попыток поисков. 

Местные рыбаки нашли тело утонувшего мужчины в Айзпутском водохранилище. Экспертиза подтвердила, что это пропавший Ритварс Балтайскалнс.

Его похороны состоятся в пятницу, в 11:00 в Айзпуте.

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