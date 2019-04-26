Пт, 26.04.2019
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В 200 с лишним практик семейных врачей вложат 1,5 млн евро

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ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Более чем в 200 практик семейных врачей будет вложено 1,5 млн евро, сообщили агентству LETA в Центральном агентстве финансов и договоров (ЦАФД).

Активность заявителей проектов по объявленной фондами ЕС программе для развития практик семейных врачей была очень высокой - было подано 140 проектов, отметили в ЦАФД.

Поддержка этих проектов из фондов ЕС и госбюджета запланирована в размере примерно 1,5 млн евро.

117 проектов подали лечебные учреждения, 23 проекта - самоуправления и их учреждения.

Рассмотрение проектов ЦАФД планирует завершить за три месяца.

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