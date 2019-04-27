Житель Уфы убил и сбросил в колодец своих домочадцев

В апреле в полицию обратилась жительница Уфы, обеспокоенная исчезновением своей 22-летней подруги ее девятимесячного ребенка.

В ходе поисков правоохранители наведались к 46-летнему отцу семейства - единственному из близких родственников пропавших, но он не открыл дверь и покончил с собой.

В ходе расследования было установлено, что в декабре мужчина убил 39-летнюю супругу, своих детей двух и шести лет, а также падчерицу и ее ребенка. Затем он заказал грузовой автомобиль и перевез тела на садовый участок.

Точную причину смерти женщин и детей установит судебно-медицинская экспертиза. Как пишет "Комсомольская правда", по предварительным данным, все они были задушены.

Источник портала UFA1.Ru, близкий к следствию, рассказал, что семья жила в однокомнатной квартире, отец часто выпивал.

"Видимо, во время одной из попоек у него что-то и перемкнуло", - заключил собеседник портала.