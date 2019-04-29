Ошибка в компьютерной программе довела 20 индийцев до самоубийства

В феврале и марте этого года экзамены сдавали около миллиона человек. Почти 350 тысяч из них получили плохие оценки. 20 студентов, которые не удалось сдать экзамен, совершили самоубийство. Daily Mail сообщает о ещё большем количестве: о 21 суициде.

Родители студентов подозревают, что такие плохие оценки вызваны ошибкой в программе, которая обрабатывает тесты. После протестов, которые были поддержаны также политическими партиями, власти согласились перепроверить все тесты с плохими результатами. На перепроверку также записались 50 тысяч студентов, которые получили необходимый балл, но были недовольны оценкой.