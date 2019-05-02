Чт, 2.05.2019
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В Латвийском национальном архиве открывается доступ к оцифрованным документам КГБ

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С сегодняшнего (2 мая) дня в Латвийском национальном архиве будет открыт доступ к новейшим оцифрованным документам Комитета госбезопасности (КГБ), в том числе, к информации о его высших чинах, сообщила агентству LETA руководитель архива Мара Спруджа.

Интересующиеся смогут получить доступ к части документов об оперативных делах КГБ.

В дальнейшем через регулярные интервалы времени планируется публиковать также исключенные и предназначенные для уничтожения карточки агентов, резидентов и учета встреч и держателей конспиративных квартир из статистической картотеки агентуры КГБ.

Эта информация не будет помещена на сайте kgb.arhivi.lv, так как на ее публикацию установлены ограничения.

Ознакомиться с этими документами можно будет, заранее подав заявление на просмотр документов в читальне архива по адресу ул. Сканду, 14 по электронной почте vdk.lasitava@arhivi.gov.lv или по тел. 27 022 174.

Как сообщалось, с декабря 2018 года на интернет-сайте kgb.arhivi.lv опубликована часть документов КГБ.

15 января 2019 года Кабинет министров выделил Центру документирования последствий тоталитаризма 51 976 евро для оцифровки имеющихся в его распоряжении документов КГБ.

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