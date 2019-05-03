Рижское "Динамо" продлило контракт с тремя хоккеистами

Все три хоккеиста на этой неделе получили статус свободного агента и могли рассматривать предложения из других клубов, но рижское "Динамо" решили удержать всех игроков в своём составе.

21-летний Зиле в минувшем сезоне провёл 46 матчей, забросил 3 шайбы и сделал 4 результативные передачи. Для него предстоящий сезон станет пятым в составе латвийской команды.

19-летний Гегерис в этом сезоне провёл 57 матчей, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Для него следующий сезон станет третьим в "Динамо".

Ну и наконец 26-летний Маренис, который в этом сезоне дебютировал в КХЛ, провёл 33 матча, забил три гола и сделал одну результативную передачу.