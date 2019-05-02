В Беларусь начала поступать "чистая нефть" из России

"По информации диспетчерской службы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", 2 мая в 12:40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Беларуси.

Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода "Дружба" в резервуары линейной производственно-диспетчерской станции Унеча", - говорится в сообщении.

По оценке белорусских нефтяников, трубопровод "Дружба" должен выйти на 60-65% номинальной среднегодовой загрузки к 10-11 мая, а на полное восстановление понадобится около полгода, пишет Корреспондент.net.

Отметим, 19 апреля белорусская сторона сообщила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. Позже стало известно, что Беларусь временно ограничит поставки нефтепродуктов на экспорт в Польшу, Украину и страны Балтии.