Авария в Тарту: Грузовик превратил припаркованный Saab в груду металла

В понедельник около 21:30 в Тарту произошло ДТП, когда припаркованный на обочине Saab 9000 ударило задним откидным бортом проезжавшего мимо грузовика. Удар был настолько сильным, что задний откидной борт пробил крышу легкового автомобиля. Ремонту он, увы, не подлежит, пишет Rus.Postimees.
Владелец Saab Йоозеп Сооп сказал, что в понедельник вечером участвовал в Тарту в соревнованиях по автоориентированию. "Мы остановились на обочине на улице Равила, чтобы посмотреть карту, и тогда раздался грохот", - вспоминает он. Помимо него, в машине было четыре человека, но, к счастью, никто не пострадал.
Видеорегистратор Saab заснят столкновение. Владлец Saab уточнил, что хоть часы на видеорегистраторе показывают 8:20, на самом деле этот инцидент имел место в 21:30.
После столкновения водитель грузовика остановился, а водитель Saab вызвал полицию, которая зафиксировала происшествие и взяла у сторон показания.
"Водитель грузовика признал свою вину, но мы вызвали полицию, поскольку он говорил по-русски, а я не знаю этот язык в должной мере", - добавил Сооп.
В то же время из объяснений водителя грузовика Сооп понял, что тот специально не закрыл задний откидной борт, так как расстояние между местами погрузки было небольшим и ему не хотелось возиться с этим и терять время.
Теперь владелец Saab обратился в страховую службу, чтобы установить стоимость машины.
"Речь идет об автомобиле выходного дня, на котором я также бывал на съездах таких машин. У нее улучшенная комплектация, кроме того, автомобилей Saab в таком хорошем состоянии нет в продаже на автосайтах Эстонии", - добавил владелец. По его оценке, Saab мог стоить 3000 евро.