Вейонис: независимость Латвии нужно беречь

Президент Латвии Раймонд Вейонис, выступая на военном параде, который прошел в Екабпилсе в честь годовщины восстановления независимости Латвийской Республики, подчеркнул, что необходимо беречь столь тяжело завоеванную независимость.
Президент напомнил, что в этом году отмечается столетие латвийской армии, и бои за свободу Латвии в 1919 году были долгими и с тяжелыми потерями.
"Сегодня мы видим латвийскую армию столетие спустя, оснащенную современной техникой и современным вооружением. Вместе с нашими солдатами на страже свободы стоят и наши союзники", - подчеркнул президент.
Он напомнил, что 25 лет назад Латвия добилась, чтобы ее территорию покинули оккупационные войска, а 15 лет назад Латвия вступила в НАТО и Европейский союз. Вейонис подчеркнул, что эти достижения нужно беречь.
Президент поблагодарил союзников, которые плечом к плечу с латвийскими солдатами защищают государство, и подчеркнул значение свободы, когда годовщину независимости латвийцы могут праздновать с семьей, друзьями и соседями.