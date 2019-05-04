Вейонис: независимость Латвии нужно беречь

Президент напомнил, что в этом году отмечается столетие латвийской армии, и бои за свободу Латвии в 1919 году были долгими и с тяжелыми потерями.

"Сегодня мы видим латвийскую армию столетие спустя, оснащенную современной техникой и современным вооружением. Вместе с нашими солдатами на страже свободы стоят и наши союзники", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что 25 лет назад Латвия добилась, чтобы ее территорию покинули оккупационные войска, а 15 лет назад Латвия вступила в НАТО и Европейский союз. Вейонис подчеркнул, что эти достижения нужно беречь.