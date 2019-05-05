255 евро в день - столько платят Лембергсу в софинансируемом Вентспилсом обществе

Вентспилсское агентство развития занимается популяризацией города, помогая своим членам с маркетингом. Лембергс им руководит.

"Ну и я там, конечно, согласно решению членов, получаю зарплату", - говорит Лембергс.

На вопрос, какие именно он выполняет обязанности, он ответил, что общается с членами и делает то, что необходимо в вопросах маркетинга.

Помимо всех обязанностей, Лембергс много времени проводит в судах. За последний год судебные заседания проходили четыре раза в неделю. Поэтому вопрос, в какой именно момент он успевает работать в обществе, которое платит ему 255 евро в день, или четвертую часть всех доходов общества, заинтересовалась передача.

Лембергс посчитал, что в суде каждый день проводит пять часов, ночью он спит шесть. Для других дел у него остается 13 часов.

"Разве мало? Это больше, чем вы, наверно, работаете, но я ваше время и деньги не считаю", на вопрос de facto ответил Лембергс.

Вентспилсское агентство развития своих членов не публикует.

По мнению думской оппозиции, Лембергс в обществе трудоустроен фиктивно, потому что делает то же самое, что ему необходимо делать как депутату.

Госполиция несколько лет назад начинала проверку, но оснований для уголовного процесса не нашла. Министр по делам самоуправлений Юрис Пуце планирует в ближайшее время встретится с депутатами оппозиции.

Как сообщалось, доходы мэра Вентспилса Айвара Лембергса в прошлом году составили 333 461 евро, долговые обязательства по-прежнему превышают 15 млн евро, свидетельствует его декларация о доходах должностного лица за 2018 год.