Ждать больше нельзя! Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

То, что до родов остались считанные дни, подтвердил факт отсутствия герцогини Сассекской на ежегодном пасхальном богослужении, на котором традиционно собираются все члены королевской семьи. В этом году служба была особенной, поскольку совпала с 93-м днем рождения королевы Елизаветы II.

Но время идет, а известий о рождении наследника (или наследницы) принца Гарри и Меган Маркл все нет, хотя предполагалось, что это произойдет еще в конце апреля.

Сообщалось, что Меган очень хочет рожать естественным путем и дома, в своей официальной резиденции. Но сейчас все это под большим вопросом. По информации Daily Mail, начало родов затягивается, поэтому,

возможно, герцогине потребуется стимуляция лекарственными препаратами. "Если роды не начнутся в течение следующих 48 часов, вероятно, что она родит в больнице Фримли Парк в Суррее",

- пишет издание.

Отмечается, что стимуляцию обычно начинают через несколько дней после наступления ПДР (приблизительной даты родов).

Если и мама, и малыш по всем показателям чувствуют себя хорошо, то врачи могут дожидаться естественных родов и две недели, но не в случае "возрастных" рожениц.

А Маркл, как известно, уже 37 лет...

Кроме того, высказывается гипотеза о том, что дата родов Меган уже назначена - после 8 мая.

Это объясняется тем, что принц Гарри сократил свое пребывание в Нидерландах, куда едет с официальным визитом, до одного дня, после чего он вернется в Лондон.

Напомним, Гарри и Меган уже объявили, что рождение их ребенка будет носить частный характер. С официальным заявлением они выступят после того, как сами насладятся радостным событием. При этом

представители Кенсингтонского дворца пообещали, что все-таки сообщат общественности о рождении очередного наследника британского престола.