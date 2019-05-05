Ждать больше нельзя! Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Уже около двух месяцев Меган Маркл не появляется на публике. Многие поклонники королевской семьи уверены, что она уже родила, однако представитель дворца недавно выступил с заявлением о том, что счастливое событие в монаршей семье еще не произошло. И это уже настораживает.
То, что до родов остались считанные дни, подтвердил факт отсутствия герцогини Сассекской на ежегодном пасхальном богослужении, на котором традиционно собираются все члены королевской семьи. В этом году служба была особенной, поскольку совпала с 93-м днем рождения королевы Елизаветы II.
Но время идет, а известий о рождении наследника (или наследницы) принца Гарри и Меган Маркл все нет, хотя предполагалось, что это произойдет еще в конце апреля.
Сообщалось, что Меган очень хочет рожать естественным путем и дома, в своей официальной резиденции. Но сейчас все это под большим вопросом. По информации Daily Mail, начало родов затягивается, поэтому,
возможно, герцогине потребуется стимуляция лекарственными препаратами. "Если роды не начнутся в течение следующих 48 часов, вероятно, что она родит в больнице Фримли Парк в Суррее",
- пишет издание.
Отмечается, что стимуляцию обычно начинают через несколько дней после наступления ПДР (приблизительной даты родов).
Если и мама, и малыш по всем показателям чувствуют себя хорошо, то врачи могут дожидаться естественных родов и две недели, но не в случае "возрастных" рожениц.
А Маркл, как известно, уже 37 лет...
Кроме того, высказывается гипотеза о том, что дата родов Меган уже назначена - после 8 мая.
Это объясняется тем, что принц Гарри сократил свое пребывание в Нидерландах, куда едет с официальным визитом, до одного дня, после чего он вернется в Лондон.
Напомним, Гарри и Меган уже объявили, что рождение их ребенка будет носить частный характер. С официальным заявлением они выступят после того, как сами насладятся радостным событием. При этом
представители Кенсингтонского дворца пообещали, что все-таки сообщат общественности о рождении очередного наследника британского престола.
Будущие родители решили также не устраивать традиционную фотосессию на крыльце клиники - они сделают снимки с первенцем спустя несколько дней на территории Виндзорского замка.