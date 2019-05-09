В Вилянском крае в пожаре прошлогодней травы сгорело здание

В среду во время пожара прошлогодней травы в Вилянском крае сгорело нежилое здание, сообщает агентство LETA.
Всего за сутки Пожарно-спасательная служба потушила десять пожаров прошлогодней травы. Скорее всего, именно в результате пожара старника в волости Соколку Вилянского края сгорело заброшенное здание площадью в 80 кв. метров, электрический столб и лесной покров на площади в 500 кв. метров.
ГПСС напоминает, что сжигание прошлогодней травы запрещено и наказуемо.
Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 52 вызова, 34 из которых были связаны с пожарами, 12 - со спасательными работами, а семь оказались ложными. Пожарным пришлось тушить мусор, прошлогоднюю траву, сено, кучи веток, дрова, покрышки, оконную раму, подгоревшую еду, легковой автомобиль, автобус и трактор.