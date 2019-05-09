Чт, 9.05.2019
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В Вилянском крае в пожаре прошлогодней травы сгорело здание

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В среду во время пожара прошлогодней травы в Вилянском крае сгорело нежилое здание, сообщает агентство LETA.

Всего за сутки Пожарно-спасательная служба потушила десять пожаров прошлогодней травы. Скорее всего, именно в результате пожара старника в волости Соколку Вилянского края сгорело заброшенное здание площадью в 80 кв. метров, электрический столб и лесной покров на площади в 500 кв. метров.

ГПСС напоминает, что сжигание прошлогодней травы запрещено и наказуемо.

Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 52 вызова, 34 из которых были связаны с пожарами, 12 - со спасательными работами, а семь оказались ложными. Пожарным пришлось тушить мусор, прошлогоднюю траву, сено, кучи веток, дрова, покрышки, оконную раму, подгоревшую еду, легковой автомобиль, автобус и трактор.

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