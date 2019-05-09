В Вилянском крае в пожаре прошлогодней травы сгорело здание

Всего за сутки Пожарно-спасательная служба потушила десять пожаров прошлогодней травы. Скорее всего, именно в результате пожара старника в волости Соколку Вилянского края сгорело заброшенное здание площадью в 80 кв. метров, электрический столб и лесной покров на площади в 500 кв. метров.