Президентская гонка в Литве: лидируют Шимоните и Науседа

По данным подсчета голосов со всех избирательных участков на 2647 голосов лидирует Шимоните. Она была выдвинута кандидатом в президенты от Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов) и набрала 31,3% голосов. Независимый кандидат Науседа получил 30,95% голосов избирателей.

Третьим остался выдвинутый правящими "аграриями" Саулюс Сквярнялис, за него проголосовали 19,72% участвовавших в выборах.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы, Науседа получил большинство голосов в 46 самоуправлениях, а Шимоните - в восьми.

Шимоните удалось догнать и опередить соперника, собрав большую поддержку в крупных городах – в Вильнюсе, Каунасе, Панявежисе и за границей.

Более половины граждан Литвы, голосовавших за границей, отдали голос за Шимоните, там она получила более 52,3% голосов. Правда, результаты голосования за пределами Литвы еще не подсчитаны окончательно.

Глава ГИК Лаура Матийошайтите в понедельник утром сообщила BNS, что еще ожидаются результаты голосования с нескольких избирательных участков в США и Канаде.

Не прошедший во второй тур Сквярнялис, победил конкурентов в трех районных самоуправлениях – Акменском, Кельмском и Ширвинтском.

Еще в трех самоуправлениях – Шальчининксом, Вильнюсского района и в Висагинасе – лидирует председатель Избирательной акции поляков Литвы- Союза христианских семей, европарламентарий Вальдемар Томашевский, однако по данным со всех избирательных участков, он оказался на шестом месте, набрав 4% голосов.

Четвертым в первом туре выборов оказался выдвинутый оппозиционными социал-демократами еврокомиссар Витянис Андрюкайтис. Он получил 4,79% голосов. Немного отстает от него философ Арвидас Юозайтис, оказавшийся на пятом месте, за него голосовали 4,69% избирателей.

Парламентарий Миндаугас Пуйдокас получил 2,58% голосов, член сейма, председатель Центристской партии Наглис Путейкис – 0,79%, европарламентарий Валянтинас Мазуронис – 0,65% голосов.

Голосование проходило спокойно, расследований нарушений нет

Голосование на президентских выборах в Литве и на двух референдумах проходило спокойно, не были начаты досудебные расследования возможных нарушений, сообщил Департамент полиции.

В целом полиция получила 59 сообщений о возможных нарушениях на выборах с начала досрочного голосования 6 мая по 12 мая - день выборов. Во время досрочного голосования было получено 18 извещений о возможных нарушениях.

Больше всего сообщений о возможных нарушениях было в комиссариатах Вильнюсского и Каунасского округов – соответственно 25 и 10.

Полиция Вильнюсского и Шяуляйского округов составила по одному протоколу об административных нарушениях в связи с распиванием алкогольных напитков или появлением пьяных лиц в публичных местах.

В основном поступали сообщения о недопустимой агитации, возможном подкупе, подозрительных лицах или автомобилях у избирательных участках, нарушениях общественного порядка.

Что говорит действующая глава Литвы?

Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что президентские выборы продемонстрировали зрелость литовского общества.

"Эти выборы показали зрелость литовского общества. У людей есть четкие ценностные установки, не затронутые ни дешевым популизмом, ни агрессивным диктатом", – говорится в комментарии Грибаускайте, присланном президентской пресс-службой.

"Растущая активность избирателей свидетельствует о том, что все больше людей в стране осознают ответственность за будущее государства", – отметила действующая глава Литвы.

Между тем кандидаты будут комментировать результаты выборов на пресс-конференции в Великокняжеском дворе, которую организует BNS.

Второй тур президентских выборов состоится 26 мая вместе с выборами в Европарламент.