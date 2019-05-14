В правительстве начинают дискуссии о налоговой реформе

Комитет по развитию, сформированный партиями правящей коалиции, планирует со следующей недели начать дискуссии о налоговой реформе.
Депутат Атис Закатистов (KPV LV), который будет руководить работой этого комитета, сегодня на заседании бюджетно-финансовой комиссии рассказал, что планируются регулярные встречи раз в две недели. Совещания предполагается начать с 20 мая.
Депутат Игорь Пименов ("Согласие") поинтересовался, может ли оппозиция участвовать в этой работе, а также предложил создать подкомиссию по налоговой политике. Закатистов ответил, что такая подкомиссия была бы полезна, а комитет по развитию является инструментом координации работы правящих партий.
Как сообщалось, правительство Кришьяниса Кариньша не будет пока вносить изменений в проведенную правительством Мариса Кучинскиса налоговую реформу.
С начала и до середины 2020 года правительство вместе с социальными партнерами и предпринимательскими организациями будет обсуждать налоговые изменения.