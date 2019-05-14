Вт, 14.05.2019
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В правительстве начинают дискуссии о налоговой реформе

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Комитет по развитию, сформированный партиями правящей коалиции, планирует со следующей недели начать дискуссии о налоговой реформе.

Депутат Атис Закатистов (KPV LV), который будет руководить работой этого комитета, сегодня на заседании бюджетно-финансовой комиссии рассказал, что планируются регулярные встречи раз в две недели. Совещания предполагается начать с 20 мая.

Депутат Игорь Пименов ("Согласие") поинтересовался, может ли оппозиция участвовать в этой работе, а также предложил создать подкомиссию по налоговой политике. Закатистов ответил, что такая подкомиссия была бы полезна, а комитет по развитию является инструментом координации работы правящих партий.

Как сообщалось, правительство Кришьяниса Кариньша не будет пока вносить изменений в проведенную правительством Мариса Кучинскиса налоговую реформу.

С начала и до середины 2020 года правительство вместе с социальными партнерами и предпринимательскими организациями будет обсуждать налоговые изменения.

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