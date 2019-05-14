В правительстве начинают дискуссии о налоговой реформе

Депутат Атис Закатистов (KPV LV), который будет руководить работой этого комитета, сегодня на заседании бюджетно-финансовой комиссии рассказал, что планируются регулярные встречи раз в две недели. Совещания предполагается начать с 20 мая.

Депутат Игорь Пименов ("Согласие") поинтересовался, может ли оппозиция участвовать в этой работе, а также предложил создать подкомиссию по налоговой политике. Закатистов ответил, что такая подкомиссия была бы полезна, а комитет по развитию является инструментом координации работы правящих партий.

Как сообщалось, правительство Кришьяниса Кариньша не будет пока вносить изменений в проведенную правительством Мариса Кучинскиса налоговую реформу.