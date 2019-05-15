Что делать, чтобы продукты дольше оставались свежими?

"Чтобы продукт хранился как можно дольше, важно соблюсти ряд правил как в самом магазине, так и дома. Например, кисломолочные продукты лучше покупать в непрозрачной герметичной упаковке, овощи и мясо дольше хранятся, если они изначально были упакованы, а

для хранения сыра крайне важна герметичность - простой одноразовый пакет или пищевая стрейч-пленка тут не помогут",

- рассказывает директор R&D департамента IMMER Group.

Первый этап: магазин. Чтобы продукт как можно дольше сохранял свежесть, первое, на что нужно обратить внимание - его внешний вид.

На нем не должно быть слизи, налета, похожего на грибок, вмятин (например, на фруктах) или выделившейся влаги (если продукт упакован), а также следов обветривания и изменения цвета. Все это - признаки того, что продукт уже достаточно долго хранится и может в скором времени испортиться, либо он уже не годен к употреблению в пищу.

Упаковку тоже важно внимательно изучить:

необходимо обратить внимание на ее целостность, нет ли потертостей, царапин, трещин или других механических повреждений,

сварные соединения ("швы") должны быть ровными, без пережогов. В противном случае нарушается герметичность упаковки, и доверять указанным на упаковке срокам хранения уже нельзя.

Второй этап: выбор упаковки товара в магазине. С точки зрения химии, неупакованные продукты теряют летучие компоненты, определяющие их вкус и аромат. Кроме того, они впитывают сторонние запахи и подвергаются действию кислорода, что провоцирует окисление жиров, деструкцию витаминов, белков и аминокислот. Свет и кислород стимулируют рост бактерий. Проще говоря, неупакованный продукт портится быстрее.

Что касается мяса - всем известен факт, что с поверхности мясных изделий, которые хранятся неупакованными, очень быстро испаряется влага, что, в свою очередь, приводит к высыханию и убыли массы продукта (усушке).

Под взаимным воздействием света и кислорода изменяется цвет мяса, желтеет жировая ткань и т. п. Поэтому для уменьшения влияния на продукт внешних факторов

рекомендуется использовать вакуумную упаковку либо упаковку с применением модифицированной газовой среды (МГС), которая также замедляет процесс развития бактерий.

"Что примечательно, МГС позволяет в несколько раз увеличить срок хранения и при этом сократить или полностью исключить применение консервантов - это относится как к мясу, так и к овощам, фруктам, молочнокислым продуктам и так далее, - отмечает эксперт. - В случае с овощами и фруктами второй вариант упаковки - это использование материалов с микроперфорированием, которые обеспечивают вывод из упаковки газа, выделяемого продуктом, и при этом не позволяют кислороду попадать внутрь упаковки. Данные методы упаковки или их комбинация позволяют увеличить срок хранения продукта".

Будет ли тот же самый эффект, если выбрать более дружественную среде картонную упаковку? Нет, поскольку картон или бумага подходят далеко не для всех товаров.