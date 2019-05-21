1 060 000 € за жильё. Как выглядят самые дорогие квартиры Риги

1 060 000 €

Адрес: Лиелирбес, 13 Площадь: 264 квадратных метра Количество комнат: 5 Этаж: 30-й из 30 Что ещё обещают? Квартира занимает целый этаж дома; панорамный вид 360 градусов на море, Старый город, аэропорт; 4 спальни, 3 ванные комнаты с окнами, 2 парковочных места; охрана, 4 лифта.

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

674 000 €

Адрес: Кугю, 26 Площадь: 280 квадратных метров Количество комнат: 5 Этаж: 5-й из 5 Что ещё обещают? Романтический вид на Старый город; кондиционер, эксклюзивный дизайн и два отдельных входа; две террасы; охрана, видеонаблюдение, лифт, тренажерный зал, охраняемая парковка.

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

596 000 €

Адрес: Рихарда Вагнера, 2 Площадь: 118 квадратных метров Количество комнат: 4 Этаж: 4-й из 5 Что ещё обещают? Вид на площадь Ливу; Большая гостиная комната, которая выполняет также функцию столовой и частично объединена с кухней; три спальни, одна из которых имеет свою ванную комнату и гардероб; отдельная ванная комната с душевой кабиной; высокие потолки; камин; полностью реновированное здание югендстиля, просторная и роскошная лестничная клетка с лифтом.

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

565 000 €

Адрес: Лиелирбес, 13 Площадь: 213 квадратных метров Количество комнат: 5 Этаж: 26-й из 30 Что ещё обещают? Панорамный вид на город; охрана; подземная парковка; детская площадка на территории комплекса; терраса; 4 спальни; 4 санузла, джакузи, ванная; 3 гардеробных.

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

550 000 €

Адрес: Аусекля, 5 Площадь: 160 квадратных метров Количество комнат: 4 Этаж: 4-й из 5 Что ещё обещают? Уникальная итальянская мебель ручной работы с инкрустациями; камин с мраморной отделкой и колоннами; хрустальная люстра; отреставрированное здание; лифт, чистая, красивая лестничная клетка; 2 спальни, кабинет, гостиная, столовая, кухня, 2 ванные комнаты, гардероб; подземная автостоянка на 2 машины.

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

Напомним, самая дорогая квартира в Риге, которая в 2018 году сменила владельцев, стоила 1 500 000 евро. Ипотечный кредит покупателю не понадобился. Самое дорогое нежилое помещение было продано за 1,04 млн евро.