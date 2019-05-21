1 060 000 € за жильё. Как выглядят самые дорогие квартиры Риги
Террасы, панорамный вид на всю Ригу, гардеробные, роскошные ванные комнаты и дизайнерская мебель. Русский TVNET проанализировал предложения в сфере недвижимости на популярном сайте объявлений, и готов рассказать и показать, как выглядят пять самых дорогих квартир, выставленных на портал с целью продажи.
1 060 000 €
Адрес: Лиелирбес, 13
Площадь: 264 квадратных метра
Количество комнат: 5
Этаж: 30-й из 30
Что ещё обещают?
Квартира занимает целый этаж дома; панорамный вид 360 градусов на море, Старый город, аэропорт; 4 спальни, 3 ванные комнаты с окнами, 2 парковочных места; охрана, 4 лифта.
674 000 €
Адрес: Кугю, 26
Площадь: 280 квадратных метров
Количество комнат: 5
Этаж: 5-й из 5
Что ещё обещают?
Романтический вид на Старый город; кондиционер, эксклюзивный дизайн и два отдельных входа; две террасы; охрана, видеонаблюдение, лифт, тренажерный зал, охраняемая парковка.
596 000 €
Адрес: Рихарда Вагнера, 2
Площадь: 118 квадратных метров
Количество комнат: 4
Этаж: 4-й из 5
Что ещё обещают?
Вид на площадь Ливу; Большая гостиная комната, которая выполняет также функцию столовой и частично объединена с кухней; три спальни, одна из которых имеет свою ванную комнату и гардероб; отдельная ванная комната с душевой кабиной; высокие потолки; камин; полностью реновированное здание югендстиля, просторная и роскошная лестничная клетка с лифтом.
565 000 €
Адрес: Лиелирбес, 13
Площадь: 213 квадратных метров
Количество комнат: 5
Этаж: 26-й из 30
Что ещё обещают?
Панорамный вид на город; охрана; подземная парковка; детская площадка на территории комплекса; терраса; 4 спальни; 4 санузла, джакузи, ванная; 3 гардеробных.
550 000 €
Адрес: Аусекля, 5
Площадь: 160 квадратных метров
Количество комнат: 4
Этаж: 4-й из 5
Что ещё обещают?
Уникальная итальянская мебель ручной работы с инкрустациями; камин с мраморной отделкой и колоннами; хрустальная люстра; отреставрированное здание; лифт, чистая, красивая лестничная клетка; 2 спальни, кабинет, гостиная, столовая, кухня, 2 ванные комнаты, гардероб; подземная автостоянка на 2 машины.
Напомним, самая дорогая квартира в Риге, которая в 2018 году сменила владельцев, стоила 1 500 000 евро. Ипотечный кредит покупателю не понадобился. Самое дорогое нежилое помещение было продано за 1,04 млн евро.
Семь из 20 самых крупных сделок по покупке квартир и помещений в прошлом году произошли в новом проекте River Breeze Residence на Кливерсале.