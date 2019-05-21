Вт, 21.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

1 060 000 € за жильё. Как выглядят самые дорогие квартиры Риги
Осторожно, много фото!

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ФОТО: Pixabay, ss.lv, TVNET

Террасы, панорамный вид на всю Ригу, гардеробные, роскошные ванные комнаты и дизайнерская мебель. Русский TVNET проанализировал предложения в сфере недвижимости на популярном сайте объявлений, и готов рассказать и показать, как выглядят пять самых дорогих квартир, выставленных на портал с целью продажи.

1 060 000 € 

Адрес: Лиелирбес, 13

Площадь: 264 квадратных метра

Количество комнат: 5

Этаж: 30-й из 30

Что ещё обещают? 

Квартира занимает целый этаж дома; панорамный вид 360 градусов на море, Старый город, аэропорт; 4 спальни, 3 ванные комнаты с окнами, 2 парковочных места; охрана, 4 лифта.

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

674 000 €

Адрес: Кугю, 26

Площадь: 280 квадратных метров

Количество комнат: 5

Этаж: 5-й из 5

Что ещё обещают?

Романтический вид на Старый город; кондиционер, эксклюзивный дизайн и два отдельных входа; две террасы; охрана, видеонаблюдение, лифт, тренажерный зал, охраняемая парковка.

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

596 000 €

Адрес: Рихарда Вагнера, 2

Площадь: 118 квадратных метров

Количество комнат: 4

Этаж: 4-й из 5

Что ещё обещают?

Вид на площадь Ливу; Большая гостиная комната, которая выполняет также функцию столовой и частично объединена с кухней; три спальни, одна из которых имеет свою ванную комнату и гардероб; отдельная ванная комната с душевой кабиной; высокие потолки; камин; полностью реновированное здание югендстиля, просторная и роскошная лестничная клетка с лифтом.

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

565 000 €

Адрес: Лиелирбес, 13

Площадь: 213 квадратных метров

Количество комнат: 5

Этаж: 26-й из 30

Что ещё обещают?

Панорамный вид на город; охрана; подземная парковка; детская площадка на территории комплекса; терраса; 4 спальни; 4 санузла, джакузи, ванная; 3 гардеробных.

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

550 000 €

Адрес: Аусекля, 5

Площадь: 160 квадратных метров

Количество комнат: 4

Этаж: 4-й из 5

Что ещё обещают?

Уникальная итальянская мебель ручной работы с инкрустациями; камин с мраморной отделкой и колоннами; хрустальная люстра; отреставрированное здание; лифт, чистая, красивая лестничная клетка; 2 спальни, кабинет, гостиная, столовая, кухня, 2 ванные комнаты, гардероб; подземная автостоянка на 2 машины.

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

ФОТО: ss.lv

Напомним, самая дорогая квартира в Риге, которая в 2018 году сменила владельцев, стоила 1 500 000 евро. Ипотечный кредит покупателю не понадобился. Самое дорогое нежилое помещение было продано за 1,04 млн евро.

Семь из 20 самых крупных сделок по покупке квартир и помещений в прошлом году произошли в новом проекте River Breeze Residence на Кливерсале.

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