Футбол с Владимиром Ивановым: "Мастер и подмастерье": Старков и Пахарь по разные стороны баррикад

В 13-м туре чемпионата Латвии по футболу только в одном матче из четырех с большой долей вероятности можно назвать победителя. И это пока что самый главный плюс национального первенства образца 2019 года. Плотность в турнирной таблице "Вирслиги" стала настолько высокой, что ее можно сравнить с сжатой по-максимуму пружиной. Правда, когда она ближе к осени разожмется, в выигрыше останутся далеко не все.
В пятницу РФШ на стадионе "Аркадия" принимает "Метту". Это, кстати, будет единственный матч в туре, который пройдет в Риге. У вас есть сомнения насчет того, кто выйдет победителем?
Пока что "Метта" остается верна себе, побеждая разве что по большим праздникам. Эта самая юная в прямом смысле слова команда по-прежнему способна на единичные подвиги, которые, как правило, материализуются благодаря фатальному невезению соперника. Как это произошло в минувшем туре в игре с "Вентспилсом" (2:1 c решающим голом на третьей добавленной арбитром минуте), а чуть ранее то же самое случилось в поединках с аномальным "Спартаком" (3:0) и не разогнавшейся к середине первого круга "Елгавой" (2:1).
Но все эти цифры ничто на фоне другой немыслимой статистики - РФШ не забивает в четырех матчах подряд, и эта сухая серия достигла уже устрашающих 367 минут. И если команда литовца Вальдаса Дамбраускаса считает себя коллективом с чемпионскими задачами, больше терпеть такой беспредел в клубе не должны.
"Метта" в данном случае - отличная жертва для таких амбициозных, но почему-то увядших нападающих РФШ. Будет ли эта легкая жертва или не очень - другой вопрос. Но победа над ней позволит РФШ закрепиться на первой строчке при том, что идущая следом "Рига" едет в не самый комфортный Даугавпилс.
Действительно, "меттовцам" не позавидуешь, тем более острому на язык "знатоку фольклора" Андрису Рихертсу на днях влепили двухматчевую дисквалификацию. Так что без своего тренера у одного из аутсайдеров "Вирслиги" шансы даже на ничью приближаются к нулю. Настаиваю на этом несмотря на то, что в первом круге РФШ на школьном стадионе "Ханзас" вырвала победу лишь перед самым свистком главного арбитра (2:1).
Также в пятницу "Лиепая" принимает "Елгаву". Первая ассоциация - встреча учителя и ученика, мастера и подмастерья, шефа и подчиненного, мэтра и перспективного тренера. Расшифровываю - Александра Старкова и Марьяна Пахаря (не буду здесь пересказывать длинную историю их взаимоотношений в "Сконто" и сборной Латвии как по игроцкой, так и по тренерской стезе).
Вся фишка этой многообещающей дуэли заключается в том, что "Елгава" не проигрывает пять туров кряду (победа и четыре ничьи), а курземцы свалились на непривычное для себя последнее место в турнирной таблице, то есть на девятое.
Для Старкова экзамен продолжается и еще одно поражение точно не входит в планы 63-летнего специалиста. Времени на раскачку нет, оно поджимает, а результат нужен "здесь и сейчас".
На самом деле у экс-наставника сборной Латвии тот еще цейтнот. И это только усугубляет проблему "Лиепаи", так как Старков никогда не славился навыками "пожарного", будучи скорее специалистом на длинные дистанции. Тем любопытнее будет наблюдать за его работой в "Лиепае" в течении лета. И хотя на стадионе "Даугава" хозяевами по факту считаются лиепайчане, более чем уверен, что "Елгава" едет за очками.
В общем, эта тренерская дуэль обещает быть жаркой. Оба - на одной линии фронта, но по разные стороны баррикад, и каждый не собирается уступать ни в коем случае.
А уже в субботу болельщиков ждут еще два матча: "Даугавпилс" - "Рига" и "Вентспилс" - "Валмиера". В первом круге двинчане уже принимали на своем поле чемпиона Латвии и уступили - 0:1. Боюсь, что и на этот раз града голов местный зритель не увидет.
Не знаю, вытащили ли футболисты "Даугавпилса" все свои счастливые билеты в нынешнем сезоне, но одно можно утверждать с уверенностью - рижанам, у которых единственных так и нет по факту главного тренера (Михаил Конев в этой должности все ще на птичьих правах), придется ох как несладко.
То же самое касается и "Вентспилса", который после ухода черногорца Деяна Вукичевича наконец-то обрел полноценного главного тренера. Как и следовало ожидать, им оказался его помощник - от приставки "исполняющий обязанности" избавился Игорь Клесов.
"Валмиера" в прошлом туре шокировала "Ригу", повторно обыграв фаворита со счетом 1:0, теперь же Тамаз Пертия со своей "бандой" наверняка постарается неприятно удивить и вице-чемпиона страны. Тем более, что в нынешнем сезоне "Валмиера" в гостях идет по солидному графику, набрав 50 процентов очков (шесть из 12 возможных). А значит на радостях спеть "чито грито" у Пертии повод может появиться снова.
✅⚽️ @FutbolaVirsliga kopvērtējuma tabula pēc 12. kārtas - valmierieši atgriežas TOP 3, ''Metta'' atstāj pēdējo vietu. #Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga pic.twitter.com/8kkqmtmwId— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 14, 2019