Футбол с Владимиром Ивановым: "Мастер и подмастерье": Старков и Пахарь по разные стороны баррикад

В пятницу РФШ на стадионе "Аркадия" принимает "Метту". Это, кстати, будет единственный матч в туре, который пройдет в Риге. У вас есть сомнения насчет того, кто выйдет победителем?

Пока что "Метта" остается верна себе, побеждая разве что по большим праздникам. Эта самая юная в прямом смысле слова команда по-прежнему способна на единичные подвиги, которые, как правило, материализуются благодаря фатальному невезению соперника. Как это произошло в минувшем туре в игре с "Вентспилсом" (2:1 c решающим голом на третьей добавленной арбитром минуте), а чуть ранее то же самое случилось в поединках с аномальным "Спартаком" (3:0) и не разогнавшейся к середине первого круга "Елгавой" (2:1).

Футболисты "Метты" ФОТО: Alex Puskins (optibetvirsliga.lv)

Но все эти цифры ничто на фоне другой немыслимой статистики - РФШ не забивает в четырех матчах подряд, и эта сухая серия достигла уже устрашающих 367 минут. И если команда литовца Вальдаса Дамбраускаса считает себя коллективом с чемпионскими задачами, больше терпеть такой беспредел в клубе не должны.

"Метта" в данном случае - отличная жертва для таких амбициозных, но почему-то увядших нападающих РФШ. Будет ли эта легкая жертва или не очень - другой вопрос. Но победа над ней позволит РФШ закрепиться на первой строчке при том, что идущая следом "Рига" едет в не самый комфортный Даугавпилс.

Действительно, "меттовцам" не позавидуешь, тем более острому на язык "знатоку фольклора" Андрису Рихертсу на днях влепили двухматчевую дисквалификацию. Так что без своего тренера у одного из аутсайдеров "Вирслиги" шансы даже на ничью приближаются к нулю. Настаиваю на этом несмотря на то, что в первом круге РФШ на школьном стадионе "Ханзас" вырвала победу лишь перед самым свистком главного арбитра (2:1).

Игроки РФШ ФОТО: Futbola klubs RFS/Facbook

Также в пятницу "Лиепая" принимает "Елгаву". Первая ассоциация - встреча учителя и ученика, мастера и подмастерья, шефа и подчиненного, мэтра и перспективного тренера. Расшифровываю - Александра Старкова и Марьяна Пахаря (не буду здесь пересказывать длинную историю их взаимоотношений в "Сконто" и сборной Латвии как по игроцкой, так и по тренерской стезе).

Вся фишка этой многообещающей дуэли заключается в том, что "Елгава" не проигрывает пять туров кряду (победа и четыре ничьи), а курземцы свалились на непривычное для себя последнее место в турнирной таблице, то есть на девятое.

Для Старкова экзамен продолжается и еще одно поражение точно не входит в планы 63-летнего специалиста. Времени на раскачку нет, оно поджимает, а результат нужен "здесь и сейчас".