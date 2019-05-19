Вс, 19.05.2019
У нас происходит небольшая чехарда с тренерами, немного нас колбасит. Надеюсь, что как только всё устаканиться, то мы начнём идти наверх. Думаю, что мы уже находимся в этом переломном моменте. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Опубликована карта всех ремонтов на дорогах страны в этом году

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ФОТО: Publicitātes foto

На сайте www.lvceli.lv доступна карта строительных работ, на которой можно ознакомиться со всеми планируемыми в этом году ремонтными работами на территории Латвии. На сайте также есть информация об ограничениях дорожного движения.

На карте отмечены как те ремонтные работы, которые уже ведутся, так и те, что только планируются на главных, региональных и местных дорогах. На ней обозначены участки, на которых работы начаты или только планируются, а также начаты в прошлом году и продолжаются в этом.

Списки планируемых ремонтных работ и другая подробная информация достпуна здесь.

В 2019 году работы пройдут на 30 мостах, в том числе пять мостов на региональных автодорогах будут перестроены, а еще 10 мостов предстоит отремонтировать на участке Видземского шоссе возле "Сените". Капиталовложения предусмотрены в 481,2 км государственных автодорог, а дорожные работы пройдут на 800 км.

Председатель правления ЛВЦ Янис Ланге в издании ЛВЦ "Дорожно-строительные работы 2019" указал, что в этом году проектов ремонта автодорог значительно меньше. Крупнейшие объекты - участок Видземского шоссе возле "Сените" и участок дороги Инчукалнс-Валмиера.

В Латвии протяженность принадлежащих государству автодорог составляет 19 947 км.

ФОТО: Publicitātes foto

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