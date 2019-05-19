Опубликована карта всех ремонтов на дорогах страны в этом году

На сайте www.lvceli.lv доступна карта строительных работ, на которой можно ознакомиться со всеми планируемыми в этом году ремонтными работами на территории Латвии. На сайте также есть информация об ограничениях дорожного движения.
На карте отмечены как те ремонтные работы, которые уже ведутся, так и те, что только планируются на главных, региональных и местных дорогах. На ней обозначены участки, на которых работы начаты или только планируются, а также начаты в прошлом году и продолжаются в этом.
Списки планируемых ремонтных работ и другая подробная информация достпуна здесь.
В 2019 году работы пройдут на 30 мостах, в том числе пять мостов на региональных автодорогах будут перестроены, а еще 10 мостов предстоит отремонтировать на участке Видземского шоссе возле "Сените". Капиталовложения предусмотрены в 481,2 км государственных автодорог, а дорожные работы пройдут на 800 км.
Председатель правления ЛВЦ Янис Ланге в издании ЛВЦ "Дорожно-строительные работы 2019" указал, что в этом году проектов ремонта автодорог значительно меньше. Крупнейшие объекты - участок Видземского шоссе возле "Сените" и участок дороги Инчукалнс-Валмиера.
В Латвии протяженность принадлежащих государству автодорог составляет 19 947 км.