Тушение лесного пожара в Олайнском крае продолжается до сих пор

Периметр территории удается поддерживать, не позволяя огню распространяться за его пределы. В тушении пожара задействованы также техника госпредприятия Latvijas valsts meži и вертолет Национальных вооруженных сил.

Прогнозировать, когда удастся ограничить лесной пожар, пока трудно. Дополнительный риск создают ведущиеся рядом торфоразработки.

Причиной возгорания могло стать использование квадроциклов, считает Яункикис.

Вызов на пожар в Олайнском крае поступил 19 мая незадолго до 15.00.

Для тушения пожара в лесу и на торфянике в Олайнском крае был задействован вертолет Ми-17 Национальных вооруженных сил Латвии.

С наступлением темноты работы прервали, однако в сейчас тушение пожара повышенной опасности все еще продолжается.