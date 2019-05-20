Пн, 20.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Тушение лесного пожара в Олайнском крае продолжается до сих пор

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Лесной пожар

ФОТО: Lita Krone/LETA

Тушение лесного пожара в Олайнском крае все еще продолжается, общая площадь горения составляет около 58 га, сообщил агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Зигмунд Яункикис.

Периметр территории удается поддерживать, не позволяя огню распространяться за его пределы. В тушении пожара задействованы также техника госпредприятия Latvijas valsts meži и вертолет Национальных вооруженных сил.

Прогнозировать, когда удастся ограничить лесной пожар, пока трудно. Дополнительный риск создают ведущиеся рядом торфоразработки.

Причиной возгорания могло стать использование квадроциклов, считает Яункикис.

Вызов на пожар в Олайнском крае поступил 19 мая незадолго до 15.00.

Для тушения пожара в лесу и на торфянике в Олайнском крае был задействован вертолет Ми-17 Национальных вооруженных сил Латвии. 

С наступлением темноты работы прервали, однако в сейчас тушение пожара повышенной опасности все еще продолжается.

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