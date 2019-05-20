Тушение лесного пожара в Олайнском крае продолжается до сих пор

Тушение лесного пожара в Олайнском крае все еще продолжается, общая площадь горения составляет около 58 га, сообщил агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Зигмунд Яункикис.
Периметр территории удается поддерживать, не позволяя огню распространяться за его пределы. В тушении пожара задействованы также техника госпредприятия Latvijas valsts meži и вертолет Национальных вооруженных сил.
Прогнозировать, когда удастся ограничить лесной пожар, пока трудно. Дополнительный риск создают ведущиеся рядом торфоразработки.
Причиной возгорания могло стать использование квадроциклов, считает Яункикис.
Вызов на пожар в Олайнском крае поступил 19 мая незадолго до 15.00.
Для тушения пожара в лесу и на торфянике в Олайнском крае был задействован вертолет Ми-17 Национальных вооруженных сил Латвии.
С наступлением темноты работы прервали, однако в сейчас тушение пожара повышенной опасности все еще продолжается.
Liels dūmu mutulis redzams no #Ozolnieki dīķi. Iespējams kaut kas deg starp Ozolnieku un Babītes novadiem (kur ir liels mežu masīvs ar kūdrainu augsni). Bet precīzas informācijas nav. pic.twitter.com/ejiZIUV0dP— BreakingLV (@breakinglv) May 19, 2019