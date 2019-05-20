В Юрмале за мошенничество задержан директор одной из школ

В мае Юрмальский участок Госполиции получил информацию о том, что директор одно их школ Юрмалы в период примерно с августа 2012 года до апреля 2019 года в группе лиц осуществлял мошеннические действия с целью получения прибыли.

Согласно информации в распоряжении полиции, в 2012 году директор школы принял на работу на полную ставку некую женщину. Ей якобы не надо было ходить на работу каждый день, вызывали ее только по необходимости.

Директор установил конкретную сумму денег из назначенной ей зарплаты, которую женщина могла оставлять себе. Остальные деньги она должна была отдавать заместителю директора, который делился с уборщицей и рабочими, а остаток денег отдавал директору школы.

17 мая по подозрению в мошенничестве полицейские задержали директора школы - мужчину 1954 года рождения. На его рабочем месте и по месту жительства были проведены обыски, изъяты различные документа и носители данных.

Начат уголовный процесс о мошенничестве в организованной группе и подделке документов. Подозреваемыми по этому делу признаны директор школы, его заместитель и фиктивная работница.