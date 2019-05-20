Пн, 20.05.2019
У защиты и полузащиты совсем другие задачи на поле, чем у нападения. Мы больше всех из команды проводим время с мячом и цена ошибки гораздо выше. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

В Риге были одновременно эвакуированы три здания

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Иллюстративное фото

ФОТО: Valsts policija/FLICKR

В понедельник, 20 мая, в Риге в нескольких местах было объявлено о рисках безопасности в многоэтажных домах, сообщает передача Degpunktā.

Был получена информация о том, что в трех зданиях существуют риски безопасности. Оперативные службы блокировали движение транспорта по улицам Бруниниеку и Элизабетес, а также эвакуировали жителей и работников зданий в этой части города.

На Кипсале блокировать движение транспорта не пришлось.

Журналисты Degpunktā поговорили с эвакуированными людьми. Сотрудница одного кафе рассказала, что в гостиницу рядом приехали спасатели, которые сообщили о наличии взрывного устройства в здании.

После осмотра помещений работники оперативных служб сообщили, что угрозы для жизни людей нет. Вызов оказался ложным.

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