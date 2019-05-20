В Риге были одновременно эвакуированы три здания

В понедельник, 20 мая, в Риге в нескольких местах было объявлено о рисках безопасности в многоэтажных домах, сообщает передача Degpunktā.
Был получена информация о том, что в трех зданиях существуют риски безопасности. Оперативные службы блокировали движение транспорта по улицам Бруниниеку и Элизабетес, а также эвакуировали жителей и работников зданий в этой части города.
На Кипсале блокировать движение транспорта не пришлось.
Журналисты Degpunktā поговорили с эвакуированными людьми. Сотрудница одного кафе рассказала, что в гостиницу рядом приехали спасатели, которые сообщили о наличии взрывного устройства в здании.
После осмотра помещений работники оперативных служб сообщили, что угрозы для жизни людей нет. Вызов оказался ложным.