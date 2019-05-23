Чт, 23.05.2019
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Видео: Выбран лучший гол сезона в чемпионате Англии. Это пушка!

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Андрос Таунсенд

ФОТО: CRAIG BROUGH/Action Images via Reuters/Scanpix

Английская Премьер Лига (АПЛ) завершила сезон-2018/2019 и теперь подводит итоги. Гол полузащитника "Кристал Пэлас" Андроса Таунсенда был признан лучшим в минувшем сезоне. Спору нет - удар у 27-летнего англичанина получился что надо!

Таунсенд поразил ворота "Сити", который стал чемпионом Англии, в декабре 2018 года. Игра проходила в Манчестере и завершилась победой "Кристал Пэлас" (3:2).

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