Видео: Выбран лучший гол сезона в чемпионате Англии. Это пушка!

Английская Премьер Лига (АПЛ) завершила сезон-2018/2019 и теперь подводит итоги. Гол полузащитника "Кристал Пэлас" Андроса Таунсенда был признан лучшим в минувшем сезоне. Спору нет - удар у 27-летнего англичанина получился что надо!
With this absolute screamer, the 2018/19 @carling #PL Goal of the Season goes to…@andros_townsend 👏#PLAwards pic.twitter.com/WmAG163YG8— Premier League (@premierleague) May 21, 2019
Таунсенд поразил ворота "Сити", который стал чемпионом Англии, в декабре 2018 года. Игра проходила в Манчестере и завершилась победой "Кристал Пэлас" (3:2).