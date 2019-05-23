Видео: Выбран лучший гол сезона в чемпионате Англии. Это пушка!

Английская Премьер Лига (АПЛ) завершила сезон-2018/2019 и теперь подводит итоги. Гол полузащитника "Кристал Пэлас" Андроса Таунсенда был признан лучшим в минувшем сезоне. Спору нет - удар у 27-летнего англичанина получился что надо!