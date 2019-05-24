На фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2019 впервые выступит Сергей Лазарев

"Приятно видеть, какие участники собираются на пятилетний юбилей фестиваля: самые красивые и невероятно талантливые!", - подчеркивает создательница фестиваля Лайма Вайкуле.

По ее словам, песню, с которой Лазарев занял третье место на "Евровидение" в Тель Авиве, зрители в зале смогут услышать в живом исполнении и под аккомпанемент фестивального оркестра Лаймы.

ФОТО: AP/Scanpix

Также можно рассчитывать на участие певца в ярких необычных дуэтах, которыми славится фестиваль. “На Евровидении Сергей был уже два раза, а на Laima Rendezvous Jurmala - приезжает впервые, и это новый вызов!", - с улыбкой отмечает Вайкуле.

Сергей Лазарев - не только певец, но и актер театра и кино, телеведущий, бывший участник популярной группы Smash. Лауреат премии "Золотой граммофон" в России; один из самых продаваемых исполнителей в России.

Образцом качества для Лазарева является американская эстрада, большинство песен артиста - англоязычные.

В 2012 году Лазарев расширил языковый спектр своего репертуара, исполнив на украинском языке в дуэте с Ани Лорак известную песню украинской группы "Океан Ельзи" "Я не сдамся без боя".

Вместе с Лаймой Вайкуле певец участвовал в популярном телевизионном проекте "Универсальный артист" в 2013 году, где исполнительница выступала в роли члена жюри.

ФОТО: EPA/Scanpix

Ранее уже сообщалось, что на Laima Rendezvous Jurmala 2019 выступят Валерий Меладзе, Нино Катамадзе и Лолита.

Более подробный список артистов-участников этого года будет обнародован организаторами в конце мая.

Фестиваль пройдет с 18 по 21 июля, в пятый раз. Юбилейный сезон будет самым блистательным: за четыре концертных дня выступят самые яркие открытия предыдущих лет.

Яркий, изысканный и романтичный фестиваль, созданный Лаймой Вайкуле, ежегодно в июле собирает на юрмальской сцене самых востребованных звезд эстрады, а также легендарных мировых музыкантов и молодых актуальных исполнителей.