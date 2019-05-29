Ср, 29.05.2019
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В Италии мэром города впервые стал трансгендер

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Джанмарко Негри.

ФОТО: facebook.com/avvocatonegri

На выборах мэра итальянского города Тромелло победил юрист Джанмарко Негри, которого до смены пола звали Мария, сообщает BBC.

40-летний Негри представлялся женщиной еще пять лет назад. Он работает адвокатам по уголовным делам.

До начала своей политической деятельности Негри был активным защитником прав ЛГБТ и принимал участие в программе  Love me gender, в которой он рассказал о проблеме самоидентификации и своей непростой судьбе.

Население Тромелло составляет менее 4000 человек. Негри на выборах получил 37,5% голосов и стал первым мэром трансгендером в истории Италии. 

Перед выборами Негри опубликовал запись на своей странице в Facebook, с помощью которой он призывал всех желающих прийти и ознакомиться с его предвыборной программой. Предвыборная кампания юриста проходила под слоганом CambiaMenti per Tromello. В переводе с итальянского данное высказывание значит "Перемены для Тромелло" или "Меняя мышление Тромелло".

Как отмечает BBC, Негри обошел трех соперников, среди которых был заместитель действующего мэра  Антонио Павия и кандидат от правящей в Италии правой партии "Лига", которая набрала в стране большинство голосов на выборах в Европарламент 26 мая.

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