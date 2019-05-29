В Италии мэром города впервые стал трансгендер

40-летний Негри представлялся женщиной еще пять лет назад. Он работает адвокатам по уголовным делам.

До начала своей политической деятельности Негри был активным защитником прав ЛГБТ и принимал участие в программе Love me gender, в которой он рассказал о проблеме самоидентификации и своей непростой судьбе.

Население Тромелло составляет менее 4000 человек. Негри на выборах получил 37,5% голосов и стал первым мэром трансгендером в истории Италии.

Перед выборами Негри опубликовал запись на своей странице в Facebook, с помощью которой он призывал всех желающих прийти и ознакомиться с его предвыборной программой. Предвыборная кампания юриста проходила под слоганом CambiaMenti per Tromello. В переводе с итальянского данное высказывание значит "Перемены для Тромелло" или "Меняя мышление Тромелло".