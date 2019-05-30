На латвийско-эстонской границе поймали эстонца с почти килограммом кокаина

В конце апреля на эстонско-латвийской границе был задержан автоводитель, который из Латвии пытался ввезти в Эстонию неполный килограмм чистого кокаина, а также небольшое количество марихуаны и семян конопли, сообщает ERR.
Контрабандист - 34-летний гражданин Эстонии - управлял автомобилем Mercedes-Benz S-класса с немецкими номерами.
Кокаин был найден в тайнике в передней панели. Сверток с наркотиками был облит моторным маслом, чтобы их не учуяли полицейские собаки.
Автомобиль был остановлен на пропускном пункте Яэрья. Несмотря на то, что в Шенгенской зоне можно путешествовать и без пограничного контроля, полиция вблизи границы может проверить автомобиль или международные почтовые посылки.
Рыночная цена конфискованного кокаина может составлять около 150 000 евро.
Контрабандист задержан. Ему может грозить до десяти лет тюрьмы.