На латвийско-эстонской границе поймали эстонца с почти килограммом кокаина

Кокаин был найден в тайнике в передней панели. Сверток с наркотиками был облит моторным маслом, чтобы их не учуяли полицейские собаки.

Автомобиль был остановлен на пропускном пункте Яэрья. Несмотря на то, что в Шенгенской зоне можно путешествовать и без пограничного контроля, полиция вблизи границы может проверить автомобиль или международные почтовые посылки.