В Гамбурге задумались об отмене штрафа за изъятие продуктов из мусорных контейнеров

В мусорные контейнеры супермаркетов и ресторанов нередко попадают продукты питания, у которых закончился срок годности, но они еще съедобные и не считаются опасными для здоровья. Сенатор предложил перенять опыт Франции, где магазинам, площадь которых превышает 400 квадратных метров, необходимо передавать непроданные продукты гуманитарным организациям, которые помогают безработным и социально незащищенным людям.