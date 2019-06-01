В Гамбурге задумались об отмене штрафа за изъятие продуктов из мусорных контейнеров

В Гамбурге сенатор и представитель Зеленой партии Тилль Штеффен предолжил изменения в законах, предусматривающие разрешить доставать еще годные в пищу продукты из мусорных контейнеров и не считать такие действия воровством, пишет Deutsche Welle. Таким образом сенатор хочет побороть расточительство продуктов питания. С соответствующей законодательной инициативой Штеффен обещает выступить в начале июня на конференции министров юстиции федеральных земель Германии.
В мусорные контейнеры супермаркетов и ресторанов нередко попадают продукты питания, у которых закончился срок годности, но они еще съедобные и не считаются опасными для здоровья. Сенатор предложил перенять опыт Франции, где магазинам, площадь которых превышает 400 квадратных метров, необходимо передавать непроданные продукты гуманитарным организациям, которые помогают безработным и социально незащищенным людям.
Подсчитано, что жители Германии в год выбрасывают примерно 11 миллионов тонн продуктов питания. Уже сейчас многие супермаркеты начали сотрудничество с негосударственными организациями, помогающими нуждающимся.
Большой резонанс в конце года в Германии вызвал судебный процесс над двумя студентами, которые были задержаны за то, что брали продукты питания из мусорных контейнеров супермаркета.