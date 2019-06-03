Как популярные знаменитости провели свои выходные

Русский TVNET еженедельно делает фотоподборку из Instgaram-аккаунтов популярных представителей российского шоу-бизнеса. Узнайте, кто на этих выходных сделал самые "горячие" снимки, а кто отправился на длительные гатсроли.
Вообщем расклад такой: Спор с рекламодателями заключался в том, что если мы сможем продать за месяц 3 миллиона упаковок Лейс(Блек Стар Бургер) и 3 миллиона бутылок Пепси(Дарк Ванила) мне дадут сделать чёрную «Пятерочку» !!! Естественно маркетологи и руководство поставило завышенный план, мало-реалистичный )) но факт остаётся фактом !!! За базар надо отвечать !!! Скоро расскажу где будет первая «Чёрная Пятерочка» !!! И новый тираж уже на прилавках по всей стране !!! Что делаем дальше ? За какую продукцию берёмся ? 👀
Есть очень действенные способы кратковременно поднять гормон радости, при этом нанеся себе непоправимый ущерб... это психоактивные вещества.. И это очевидно что лишиться способности радоваться жизни ради очень короткого облегчения - безумие! Существуют законные и безопасные (при соблюдении норм) способы получить гормон радости: Вкусная еда Спорт Секс Музыка Перспектива заработка Море-солнце И т.д. Делитесь опытом🤗 Какие ваши любимые способы кайфануть?🧠 P.S. Прекрасного дня🌸
#Venus #РегинаАмбассадор Пост для девочек. С недавних пор я стала амбассадором Venus в России! Теперь часто буду вам рассказывать о бритых ногах и о том, как сделать ноги гладкими с новой бритвой Venus Platinum с 5 лезвиями и металлической ручкой. Поскольку миссия бренда - подарить каждой уверенность, давайте поговорим о том, когда вы чувствуете себя уверенно? У меня был случай на Филиппинах, когда я дико смутилась, увидев девушку с буйной растительностью на ногах. Но сейчас понимаю: наступило время, когда каждая сама выбирает, как ей комфортно. Мой выбор - #экстрагладкие ноги, для меня это часть ухода за собой и источник уверенности. Простите за интимный вопрос, но: вы за то, чтобы брить ноги или не брить? #винусплатинум #экстрагладкость
А я снова в гостях у моей любимой студии ручной коррекции фигуры «Divine»😅 Приехала на очередной сеанс💪🏼 Девочки, для вас я решила провести конкурс!🎁 Условия простые: 1⃣ Подписаться на @lipoplastika_divine, поставить лайк, сохранить пост. 2⃣ В комментариях: написать, что хотели бы улучшить в своей фигуре 3⃣ В комментариях: отметить не менее 3 подруг, которым вы бы хотели подарить наш приз. (Приз для подруги участницы - 1 час антицеллюлитного массажа) ⠀ Количество комментариев не ограничено. Чем больше их будет, тем больше шансов у вас победить. ⠀ В розыгрыше принимают участие только открытые (не приватные) профили реальных людей из Москвы и Московской области. (Мы будем проверять выполнение условий конкурса) ☝ Результаты конкурса объявим 6 июня! Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел! Всем удачи!😉 #ЯнаКошкина
Как вам наш лук для SEPHORA party? Это фото было сделано несколько дней назад, а такое чувство, будто прошла целая вечность. Вчерашний день и выход нашей первой песни разделили жизнь на «до» и «после». И это «после» обещает быть ярким и счастливым ❤️ Спасибо за все слова поддержки. Для нас это очень важно. Платья: @stoleshnikov_store
Больше всего на свете, мы хотим вернуться в детство. Эмоции, ощущения, знания, которые мы получаем детьми, формируют личность человека в будущем. Только от нас зависит, какими вырастут наши сыновья и доченьки. Давайте окружать каждого маленького человека любовью, заботой, вниманием! Пусть беззаботное детство, полное улыбок, длится как можно дольше. Мы, взрослые, всегда рядом❤️ С Днем защиты детей, друзья! #деньзащитыдетей #сыновья #Данечка #Максимка #mysons
После забега пошли в ГУМ для участия в благотворительном празднике День мороженого, посвященном Международному дню защиты детей. Музыканты, актеры, певцы, телеведущие, спортсмены, а также попечители благотворительного фонда «Я есть!» продавали знаменитые «ГУМовские» стаканчики по специальной цене – 25 рублей за порцию. Основатель благотворительного фонда "Я есть"- Ксения Алферова. Они вместе с Егором Бероевым много лет занимаются поддержкой особенных детей, и мы были счастливы принять участие в этом полезном мероприятии в Гуме. Все вырученные средства пойдут в помощь деткам с синдромом Дауна, аутизмом и др особенностями развития #яесть #фондяесть @fond_yaest #мыучимсяжитьвместе #удивительныелюди #деньмороженого #гум 🙏🙏🙏❤️❤️❤️ Работали за идею и немножко за еду : Йося заслужил стаканчик ванильного, я тоже не осталась без прибыли, но отдала свой заработок мужу, таким образом удвоив его порцию. 😂😂😂🍦🍦🍦 Поняла, кого мне Йося в шляпе напоминает: Тевье-молочника. 😁❤️
День защиты детей ♥️ ⠀ Так люблю этот праздник! Дети самые искренние в мире, самые открытые и самые вдохновляющие люди !😀 ⠀ И почему мы все так торопимся повзрослеть ? 🤷🏼♀️ ⠀ Хочу в этот день всем деткам пожелать море поводов для смеха и улыбок! А всем взрослым - как можно дольше сохранять в себе своего внутреннего ребёнка 😀 Не бояться быть смешным и слишком эмоциональным! ♥️
Москвичи и гости столицы ! Желание увидеться имеем?! 3 июня я буду ждать вас в @letoile_official в ТРЦ «Европейский» на презентации новинки LANVIN! Вас ждёт презентация нового аромата #AGIRLINCAPRI , много подарков, лимонов и отличного настроения! В 19:00 я буду с вами общаться, шутить, делать селфи, а ещё разыграю одну путевку на Капри Приходи, 3 июня в 17:00 в ТРЦ «Европейский»! #letoile #leturu #лэтуаль #летуаль #lanvin #capri #agirlincapri #галич #идагалич
Дорогие мои! С днём детишек👼🏻, а также с первым днём лета!🦋Урраа!☀️ А вот и долгожданная колоночка для @teleprogramma_pro, которую все так ждали!💖😉 Открываем занавес!😻Делюсь с вами таинствами со съёмок моего нового клипа на песню «По любви»😋 Приятного чтения!😍👇🏻 Сколько себя помню — всегда мечтала сыграть в кино девушку Джеймса Бонда. Даже когда училась в Лос-Анджелесе — пробовалась на эту роль, но ее потом сыграла российская актриса Ольга Куриленко. Это была моя голубая актерская мечта с детства! У всех есть такие пунктики, был и у меня до недавнего времени… пока моя мечта не осуществилась. Расскажу вам об этом подробнее. С моей командой мы сняли самый настоящий летний хит «По любви». Очень долго его готовили к выходу, постоянно что-то меняли, ведь нет предела совершенству. На студии было все – смех, улыбки, приколы и даже слезы. Я по своей природе перфекционист и хочется сразу же сделать все хорошо — так, как понравится мне, чтобы потом не жалеть о том, что можно было что-то изменить, но я этого не сделала. ❗️ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОСТЕ❗️ Ссылочка на колонку https://teleprogramma.pro/stars/star-hist/1066206-anna-kalashnikova-v-novom-klipe-na-pesnyu-po-lyubvi-ya-ispolnila-svoyu-detskuyu-3438/ Make up @olga_gregor @stylist_gayechka @makeup_hair_mereha @kozak_makeup Location @rc_asaki 🌟 Как вам фоточка с @mr.alexsparrow?💋 ________________________ My new article for @teleprogramma_pro.😍 About my new song!❤️ #аннакалашникова #аннакалашнковаnew #аннакалашниковапевица #annakalashnikova #annakalashnikovanew #annakalashnikovastar #newtrack #хит2019 #премьера #новинкимузыки #хиты #аннакалашниковаполюбви #annakalashnikovapolubvi #полюбви
Ну что, дорогие, с летом Вас)))☀️☀️☀️ И нет, мы не на море( куда летали с рабочим визитом), а сегодня весь вечер будем с вами в Парке Горького на мероприятии «Активный гражданин», так что лето встречать будем все вместе)!!! Кстати у кого какие планы на теплый период?... #юлияковальчук #алексейчумаков #певица #певец #ведущие #любовь #музыка #1июня #лето #москва