Как популярные знаменитости провели свои выходные

Дорогие мои! С днём детишек👼🏻, а также с первым днём лета!🦋Урраа!☀️ А вот и долгожданная колоночка для @teleprogramma_pro, которую все так ждали!💖😉 Открываем занавес!😻Делюсь с вами таинствами со съёмок моего нового клипа на песню «По любви»😋 Приятного чтения!😍👇🏻 Сколько себя помню — всегда мечтала сыграть в кино девушку Джеймса Бонда. Даже когда училась в Лос-Анджелесе — пробовалась на эту роль, но ее потом сыграла российская актриса Ольга Куриленко. Это была моя голубая актерская мечта с детства! У всех есть такие пунктики, был и у меня до недавнего времени… пока моя мечта не осуществилась. Расскажу вам об этом подробнее. С моей командой мы сняли самый настоящий летний хит «По любви». Очень долго его готовили к выходу, постоянно что-то меняли, ведь нет предела совершенству. На студии было все – смех, улыбки, приколы и даже слезы. Я по своей природе перфекционист и хочется сразу же сделать все хорошо — так, как понравится мне, чтобы потом не жалеть о том, что можно было что-то изменить, но я этого не сделала. ❗️ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОСТЕ❗️ Ссылочка на колонку https://teleprogramma.pro/stars/star-hist/1066206-anna-kalashnikova-v-novom-klipe-na-pesnyu-po-lyubvi-ya-ispolnila-svoyu-detskuyu-3438/ Make up @olga_gregor @stylist_gayechka @makeup_hair_mereha @kozak_makeup Location @rc_asaki 🌟 Как вам фоточка с @mr.alexsparrow?💋 ________________________ My new article for @teleprogramma_pro.😍 About my new song!❤️ #аннакалашникова #аннакалашнковаnew #аннакалашниковапевица #annakalashnikova #annakalashnikovanew #annakalashnikovastar #newtrack #хит2019 #премьера #новинкимузыки #хиты #аннакалашниковаполюбви #annakalashnikovapolubvi #полюбви

