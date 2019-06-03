Трамп прибыл с визитом в Великобританию

В Аэропорту первую пару США встретил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Перед посадкой Трамп в Twitter назвал "абсолютным лузером" мэра Лондона Садика Хана, который ранее критиковал решение Великобритании торжественно принять президента США.

Ханс газете Observer указал, что высказывания Трампа своим сторонникам напоминают язык, используемый "фашистами 20-го века". "Президент Дональд Трамп - только один из видимых примеров этих угроз, которые растут в мире", - заявил мэр Лондона, города, где ожидаются протесты против визита Трампа.

Еще до прибытия в Великобританию Трамп прокомментировал потрясения в руководстве Консервативной партии и выразил поддержку стороннику так называемого "жесткого Brexit" Борису Джонсону, который может стать новым премьером после ухода с поста Терезы Мэй в пятницу.

Перед визитом в Великобританию Трамп в интервью газете The Sun раскритиковал попытки Мэй достигнуть договоренности по Brexit. Он отметил, что по его мнению, "Великобритания допустила, что все карты оказались в руках Евросоюза".

Во время торжественного банкета в Букингемском дворце в Лондоне запланирована масштабная акция протеста.

После обеда с королевой Трамп с женой Меланией посетят Вестминстерское аббатство и возложат венка у могилы неизвестного солдата.

У первой леди США перед запланированным в понедельник ужином выпьет чай с принцем Чарльзом.

У самого же Трампа с наследником британского престола ожидается тяжелый переговоры о климатических изменениях. Принц Чарльз - ярый активист окружающей среды и борется с переменами климата, тогда как позиция Трампа по этому вопросу более равнодушна.

Во вторник у Трампа предусмотрена встреча с Мэй, а также лидерами американского и британского бизнеса.