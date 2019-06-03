Восточная клиническая больница сумела снизить объем убытков на 67%

Первый квартал прошлого года больница закрыла с убытками в два миллиона евро, а в первом квартале этого года денежные потери удалось сократить до 682 000 евро.

По словам Вилцанса, благодаря детальному пересмотру всех заключенных договоров и регулярному контролю работы технических систем были уменьшены затраты на ремонтные работы, а также коммунальные и хозяйственные траты. В свою очередь расходы на обслуживание медицинской аппаратуры снизились за счет инвестиций в новое оборудование, а расходы на обслуживание компьютерной техники - за счет повторного заполнения использованных картриджей вместо их замены.

Также Вилцанс рассказал, что больница заключила новый договор на поставку электроэнергии с более выгодным тарифом, что позволило сэкономить 400 000 евро.

Лабораторная служба больницы после объединения отдельных лабораторий смогла добиться рентабельности, отработав первый квартал этого года с прибылью в 112 000 евро, в прошлом году этот период был закрыт с убытками в 359 000 евро.

Кроме того, больница пересчитала часть тарифов на свои услуги, обеспечив их соответствие реальным затратам. Поэтому с января этого года увеличилось госфинансирование для оказания стационарной и амбулаторной медицинской помощи.

По словам Вилцанса, по прежнему наибольшими позициями расходов больницы являются зарплаты, а также покупка медикаментов и других медицинских товаров. В первом квартале этого года работникам было выплачено 18,6 млн евро, что на 2,4 млн больше, чем за этот же период в прошлом году. На покупку медикаментов и медицинских товаров за первые три месяца года было потрачено 8,8 млн евро, что на 500 000 евро больше, чем за соответствующий период прошлого года.