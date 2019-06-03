Восточная клиническая больница сумела снизить объем убытков на 67%

В первом квартале этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого убытки Рижской Восточной клинической университетской больницы сократились на 67%, проинформировал агентство LETA представитель больницы Мартиньш Вилцанс.
Первый квартал прошлого года больница закрыла с убытками в два миллиона евро, а в первом квартале этого года денежные потери удалось сократить до 682 000 евро.
По словам Вилцанса, благодаря детальному пересмотру всех заключенных договоров и регулярному контролю работы технических систем были уменьшены затраты на ремонтные работы, а также коммунальные и хозяйственные траты. В свою очередь расходы на обслуживание медицинской аппаратуры снизились за счет инвестиций в новое оборудование, а расходы на обслуживание компьютерной техники - за счет повторного заполнения использованных картриджей вместо их замены.
Также Вилцанс рассказал, что больница заключила новый договор на поставку электроэнергии с более выгодным тарифом, что позволило сэкономить 400 000 евро.
Лабораторная служба больницы после объединения отдельных лабораторий смогла добиться рентабельности, отработав первый квартал этого года с прибылью в 112 000 евро, в прошлом году этот период был закрыт с убытками в 359 000 евро.
Кроме того, больница пересчитала часть тарифов на свои услуги, обеспечив их соответствие реальным затратам. Поэтому с января этого года увеличилось госфинансирование для оказания стационарной и амбулаторной медицинской помощи.
По словам Вилцанса, по прежнему наибольшими позициями расходов больницы являются зарплаты, а также покупка медикаментов и других медицинских товаров. В первом квартале этого года работникам было выплачено 18,6 млн евро, что на 2,4 млн больше, чем за этот же период в прошлом году. На покупку медикаментов и медицинских товаров за первые три месяца года было потрачено 8,8 млн евро, что на 500 000 евро больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Рижская Восточная клиническая университетская больница является самым крупным медицинским учреждением в Латвии. Каждый год в стационарах больницы лечатся примерно 70 000 пациентов, а амбулаторные медицинские услуги здесь получают почти 300 000 пациентов в год.