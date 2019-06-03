В руководстве Латвийской православной церковью хотят оставить только граждан

В аннотации к законопроекту говорится, что введение критериев гражданства и постоянного места жительства для должностных лиц таких религиозных организаций, руководство которых находится за пределами Латвии, позволит укрепить автономию этих организаций и даст возможность избежать потенциального влияния из-за рубежа. Это, в свою очередь, укрепит государственную и общественную безопасность Латвии, заявляют представители комиссии.