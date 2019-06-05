"Согласие" не спешит обсуждать общий список с ЧСР в случае внеочередных выборов

Если ситуация в Рижской думе дойдет до внеочередных выборов, партия рассмотрит этот вопрос повторно, но пока ее правление не готово обсуждать общий список кандидатов в депутаты, сказал он.

Заместитель председателя "Согласия" Янис Урбанович тоже сообщил агентству LETA, что правление партии обсудило разные сценарии, но не готово обсуждать список, общий с какой-то другой партией.

Как сообщалось ранее, после избрания нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол. Из фракции "за грубые нарушения" были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.

Оппозиция заявила, что не планирует сотрудничать с блоком "Согласие"/"Честь служить Риге". А исключенные из партии "Согласие" депутаты создали собственную "Фракцию независимых депутатов", заявив, что они готовы сотрудничать со всеми избранными в думу депутатами.

Сейчас коалиция представлена 28, а оппозиция - 27 депутатами.