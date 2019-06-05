Предупреждают о поддельном медицинском устройстве, которое может быть на латвийском рынке

В конце мая было получено сообщение подотчетного Министерству здравоохранения Италии учреждения, а также срочное сообщение производителя Regenyal Laboratories SRL, что на латвийском рынке могло появиться поддельное медицинское устройство, сообщает агентство LETA.
В сообщении указано, что медицинское устройство Regenyal Idea Body 1x20ml может находиться и на латвийском рынке. Производитель обращает внимание на то, что устройство с таким названием, содержащее гиалуроновую кислоту и предусмотренное для ухода за телом, не произведено им, поэтому появились подозрения о подделке товара.
По мнению Инспеции здоровья, распространителям а также специалистам здравоохранения и услуг сферы красоты важно оценить имеющиеся в пользовании устройства, проверить содержимое этикетки упаковки, номер партии и правильное название производителя, а также незамедлительно изъять и прекратить торговлю и использование поддельного продукта.