Предупреждают о поддельном медицинском устройстве, которое может быть на латвийском рынке

В сообщении указано, что медицинское устройство Regenyal Idea Body 1x20ml может находиться и на латвийском рынке. Производитель обращает внимание на то, что устройство с таким названием, содержащее гиалуроновую кислоту и предусмотренное для ухода за телом, не произведено им, поэтому появились подозрения о подделке товара.