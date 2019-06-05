Biolars предупредили о приостановке деятельности

Инспекторы ГСОС при проверке обнаружили нарушения в утилизации опасных отходов, причем эти нарушения были длительными.

"Цель предупреждения - не прекратить работу предприятия, а дать ясный сигнал о том, что в его работе нужны изменения", - заявила генеральный директор ГСОС Элита Баклане-Ансберга.