Biolars предупредили о приостановке деятельности

Государственная служба окружающей среды (ГСОС) предупредила о возможной частичной приостановке деятельности АО "Олайнский химический завод "Biolars"" (Biolars) - прекращении производства порофора, сообщили агентству LETA в ГСОС.
Согласно законодательству, предупреждение является первым шагом в приостановке деятельности предприятия.
Инспекторы ГСОС при проверке обнаружили нарушения в утилизации опасных отходов, причем эти нарушения были длительными.
"Цель предупреждения - не прекратить работу предприятия, а дать ясный сигнал о том, что в его работе нужны изменения", - заявила генеральный директор ГСОС Элита Баклане-Ансберга.
Для устранения нарушений Biolars дан срок до 5 сентября, в течение которого будут проводиться усиленные проверки. Предприятию поручено предоставить ГСОС детальный план по устранению нарушений.