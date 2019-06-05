Ср, 5.06.2019
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Biolars предупредили о приостановке деятельности

Олайнский химический завод "Biolars"

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Государственная служба окружающей среды (ГСОС) предупредила о возможной частичной приостановке деятельности АО "Олайнский химический завод "Biolars"" (Biolars) - прекращении производства порофора, сообщили агентству LETA в ГСОС.

Согласно законодательству, предупреждение является первым шагом в приостановке деятельности предприятия.

Инспекторы ГСОС при проверке обнаружили нарушения в утилизации опасных отходов, причем эти нарушения были длительными.

"Цель предупреждения - не прекратить работу предприятия, а дать ясный сигнал о том, что в его работе нужны изменения", - заявила генеральный директор ГСОС Элита Баклане-Ансберга.

Для устранения нарушений Biolars дан срок до 5 сентября, в течение которого будут проводиться усиленные проверки. Предприятию поручено предоставить ГСОС детальный план по устранению нарушений.

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