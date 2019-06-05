Опрос: 80% учеников считают школу в целом тратой времени

Полученные в школе знания ученики оценивают как применимые в будущем, но в то же время школу в целом они считают тратой времени, свидетельствует опрос о нынешнем учебном опыте в школах Латвии, проведенный "Skola 2030" совместно с компанией Edurio.
Школьников попросили оценить, пригодятся ли им полученные в школе знания в будущем.
С этим утверждением согласились 73,5% опрошенных. Обратное мнение высказали 26,5% школьников. В исследовании выяснилось, что в школе интересно двум из трех учеников.
В то же время четыре из пяти школьников считают: чтобы получить хорошую работу, в школу ходить необязательно. К тому же большинство или 80% считают, что школа в целом - это трата времени.
С целью выяснить мнение родителей и школьников о системе образования, были опрошены 737 родителя и 3304 ученика 7-12 классов в 327 школах Латвии.