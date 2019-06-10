Посаженное Макроном и Трампом в саду Белого дома "дерево дружбы" засохло

Совместно посаженное президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в парке Белого дома дерево, которое должно было символизировать их дружбу, завяло, сообщил источник в дипломатических кругах.
Макрон подарил Трампу дуб во время визита в 2018 году, лидеры стран совместно посадили его в саду Белого дома.
Это был символический жест. Дуб привезли из леса на севере Франции, где во время Первой мировой войны погибли 2000 американских морских пехотинцев. Однако через три дня после посадки дерева он пропал из сада.
Должностные лица пояснили, что дерево доставлено в карантин, что является стандартной процедурой для всех импортируемых в США живых организмов.
Однако обратно в сад Белого дома дуб не посадили, так как в карантине он засох, сообщил источник в дипломатических кругах.
Точно так же завяли и отношениях Макрона и Трампа, лидеры не смогли договориться по многим вопросам, начиная с Ирана и заканчивая торговлей.