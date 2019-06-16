"Убей эту псину!": принцесса Саудовской Аравии предстанет перед судом во Франции

Cестру наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана будут судить во Франции за то, что она приказала своему телохранителю избить и издеваться над местным работником, который был нанят для ремонта ее квартиры в Париже в одном из самых престижных районов города, сообщает новостное агентство AFP.
Инцидент произошел в сентябре 2016 года в квартире принцессы Хасса бин Салман на проспекте Фош, одной из самых дорогих и роскошных улиц Парижа.
Пострадавший утверждает, что заключил договор о проведении ремонтных работ. Однако 42-летняя принцесса разозлилась, когда рабочий сфотографировал квартиру. Она подумала, что мужчина собирается продать этот снимок прессе.
Принцесса приказала своему телохранителю избить работника, указал пострадавший в судебном иске.
"Убей эту псину, он не заслуживает того, чтобы жить!", - именно это выкрикивала принцесса, пишет журнал Le Point.
Телохранитель ударил работника по лицу, связал ему руки и заставил целовать ноги принцессы. По словам потерпевшего, пытка продолжалась несколько часов. После этого у него забрали рабочие инструменты и камеру.
Агентство AFP ранее сообщало, что травмы ремонтника были настолько серьезными, что ему приказали не приходить на работу восемь дней.
1 октября 2016 года телохранителю было предъявлено обвинение в насилии, угрозе применения оружия, краже, угрозе смерти и незаконном задержании лица против его воли.
В 2017 году был выдан международный ордер на арест принцессы Хасса, но она до сих пор не задержана. Суд состоится в следующем месяце. Скорее всего, в суде принцесса будет отсутствовать.
По словам представителя Хассы бин Салман, обвинения являются "необоснованными".
"Замечания, которые ей приписывают, а также факты, в которых она обвиняется, не имеют ничего общего с реальностью", - указал он.
В СМИ Саудовской Аравии принцесса Хасса известна за проведение благотворительных кампаний и кампаний по защите прав женщин. В Саудовской Аравии ситуация с правами женщин чрезвычайно тяжелая, и только недавно им было разрешено водить автомобиль.
Брат принцессы Мухаммед бин Салман стал наследным принцем Саудовской Аравии в 2017 году и вначале надеялся, что тоталитарное ультраконсервативное исламское королевство может стать более демократичным. Однако в прошлом году жестокое убийство журналиста Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Турции перечеркнуло эту надежду.
Это не первый случай, когда королевская семья Саудовской Аравии во Франции сталкивается с неприятностями с законом. В 2013 году французские власти распорядились о конфискации имущества саудовской принцессы Маха аль-Судаири, жены тогдашнего министра внутренних дел Саудовской Аравии, за неоплаченный счет в роскошном отеле на шесть миллионов евро.