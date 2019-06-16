"Убей эту псину!": принцесса Саудовской Аравии предстанет перед судом во Франции

Инцидент произошел в сентябре 2016 года в квартире принцессы Хасса бин Салман на проспекте Фош, одной из самых дорогих и роскошных улиц Парижа.

Пострадавший утверждает, что заключил договор о проведении ремонтных работ. Однако 42-летняя принцесса разозлилась, когда рабочий сфотографировал квартиру. Она подумала, что мужчина собирается продать этот снимок прессе.

Принцесса приказала своему телохранителю избить работника, указал пострадавший в судебном иске.

"Убей эту псину, он не заслуживает того, чтобы жить!", - именно это выкрикивала принцесса, пишет журнал Le Point.

Телохранитель ударил работника по лицу, связал ему руки и заставил целовать ноги принцессы. По словам потерпевшего, пытка продолжалась несколько часов. После этого у него забрали рабочие инструменты и камеру.

Агентство AFP ранее сообщало, что травмы ремонтника были настолько серьезными, что ему приказали не приходить на работу восемь дней.

1 октября 2016 года телохранителю было предъявлено обвинение в насилии, угрозе применения оружия, краже, угрозе смерти и незаконном задержании лица против его воли.

В 2017 году был выдан международный ордер на арест принцессы Хасса, но она до сих пор не задержана. Суд состоится в следующем месяце. Скорее всего, в суде принцесса будет отсутствовать.

По словам представителя Хассы бин Салман, обвинения являются "необоснованными".

"Замечания, которые ей приписывают, а также факты, в которых она обвиняется, не имеют ничего общего с реальностью", - указал он.

В СМИ Саудовской Аравии принцесса Хасса известна за проведение благотворительных кампаний и кампаний по защите прав женщин. В Саудовской Аравии ситуация с правами женщин чрезвычайно тяжелая, и только недавно им было разрешено водить автомобиль.

Брат принцессы Мухаммед бин Салман стал наследным принцем Саудовской Аравии в 2017 году и вначале надеялся, что тоталитарное ультраконсервативное исламское королевство может стать более демократичным. Однако в прошлом году жестокое убийство журналиста Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Турции перечеркнуло эту надежду.