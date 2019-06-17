Пожизненно осужденный бывший президент Египта умер в суде

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси, который был пожизненно лишен свободы, умер во время заседания суда в Каире. Об этом сообщает Masrawy со ссылкой на египетское телевидение.
Согласно его информации, Мурси взял слово, выступил и умер после того, как заседание было отодвинуто.
Мужчине было 67 лет.
Мурси, который был отстранен от власти в 2013 году, проходил обвиняемым по делу о шпионаже. В 2015-м бывший президент государства и 16 его последователей были приговорены к смертной казни, однако позже наказание смягчили и заменили на пожизненное заключение, которое в Египте равно 25 годам, сообщает ТАСС. Оспорить это решение не удалось.
Мухаммед Мурси, один из лидеров ассоциации "Братья-мусульмане", был свержен с поста главы государства в результате военного переворота 3 июля 2013 года.
После его победы на президентских выборах 2012 года тогдашний глава Высшего конституционного суда Египта Фарук Султан назвал его "первым президентом Египта, демократично избранным египетским народом", отмечает РИА Новости.