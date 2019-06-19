"Это опасный прецедент": в увольнении совета Latvenergo видят политические интересы

Увольнение совета АО Latvenergo является необоснованным, связанным с политическими интересами решением, заявил агентству LETA руководитель Балтийского института корпоративного управления в Латвии Андрис Графс.
По его словам, в этой ситуации четко видно, что был уволен профессиональный и независимый совет, который успешно работал над выполнением стратегических целей Latvenergo. Совет Latvenergo работал на хорошем уровне, и Балтийский институт корпоративного управления это проверял, заявил Графс.
"Министр экономики Ральф Немиро осуществляет свои политические интересы, о чем свидетельствует его решение утвердить в составе временного правления людей из своего бюро, которые никогда не были бы избраны в совет при других обстоятельствах. Это решение существенно увеличивает уровень политического вмешательства в бизнес", - подчеркнул Графс.
Он добавил, что это опасный прецедент.
"Так было в 2009 году, когда все министры стали выдвигать членов своих партий на посты в государственных капитальных обществах, чтобы диктовать свои политические решения", - сказал Графс.
Также он отметил, что решение об увольнении совета Latvenergo не является обоснованным, потому что предприятие не находится в кризисной ситуации и нет других упреков в адрес работы совета.
"Мне печально, что самое большое предприятие в Латвии становится частью политических процессов", - подытожил Графс.
Графс призвал всех партнеров по коалиции и премьер-министра Кришьяниса Кариньша не оставлять эту ситуацию без внимания.
Как сообщалось ранее, в среду, 19 июня, был уволен совет Latvenergo.
В уволенном составе совета с 2016 года работали бывший руководитель DNB banka в Латвии Андрис Озолиньш, член правления национальной авиакомпании airBaltic Мартин Седлацки, бывший заместитель госсекретаря Минэкономики и бывший председатель правления аэропорта "Рига" Андрис Лиепиньш, экс-президент Ассоциации коммерческих банков Латвии и член правления АО Valsts nekustamie īpašumi Мартиньш Бичевскис, а также бывшая председатель правления RB Rail Байба Рубеса.
Место уволенного совета занял временный совет, в состав которого вошли советник министра экономики Павел Ребенок, руководитель бюро министра Инесе Кублицка, член правления Латвийской ассоциации ветряной энергии Кристап Степанов, член правления АО Rigensis Bank Ренарс Дегро и Артур Шнориньш.
Немиро поблагодарил бывший совет Latvenergo, но заявил, что ему хотелось бы видеть более эффективную и активную работу совета, а также более оперативное решение вопроса о снижении тарифа распределительной системы электроэнергии.
Министр заявил, что сейчас обязанности уволенных членов совета возьмет на себя временный совет, но позже на места в совете будет объявлен конкурс. Когда это произойдет, пока неизвестно.
По словам Немиро, он хотел бы, чтобы в совете "Latvenergo" работали эксперты, каждый из которых отвечал бы за свою область. Например, задачей первого было бы повышение финансовых показателей, второго - развитие "зеленой" электроэнергии, а сферой компетенции третьего было бы завоевание внешних рынков. По мнению Немиро, "Latvenergo" мог бы получить большую прибыль, работая в Литве, Эстонии и Польше.