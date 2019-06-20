Вейонис: недопустимо использование власти для получения привилегий

Он подчеркнул, что весь срок своих полномочий работал на благо Латвии и ее народа, а его главным приоритетом была безопасность государства. "Сегодня мы живем в Латвии, которая более безопасна, чем когда-либо", - подчеркнул Вейонис, добавив, что увеличение оборонного бюджета до 2% от ВВП дает возможности повышать обороноспособность, а решение саммита НАТО в Варшаве о присутствии союзников в странах Балтии стало историческим событием.

Обращаясь к депутатам, президент подчеркнул, что каждый человек в Латвии ожидает от Сейма и правительства такой работы, чтобы люди могли чувствовать себя в безопасности, учиться, работать, развиваться, создавать семьи.

Поэтому Сейму следует подумать о культуре принятия решений, так как Конституционный суд неоднократно указывал на недостатки в этом процессе. "Справедливость и верховенство закона - вопрос нашей идентичности. Ничто так не подрывает доверие к Сейму, как небрежно разработанный закон. Законы не остаются только на бумаге, пробелы в них ослабляют страну", - сказал Вейонис.

Существенные улучшения необходимы и в судебной системе, чтобы каждый житель страны был уверен в том, что сможет добиться эффективного и быстрого решения суда. Правовое государство означает, что никто не может выбирать и подчинять под себя законы, и народные избранники в этом должны служить примером. "Недопустимо, когда власть используется для того, чтобы получить привилегии. Закон - это не случайное решение или прихоть законодателя, он влияет на жизнь каждого человека", - подчеркнул глава государства.

"Законодательство является основной работой депутатов парламента. Обязанность Сейма как представителей народа - разрабатывать законы высокого качества. Это сложная работа, но общество имеет право знать, какие консультации проводились по принятию закона, кто выступал за или против него", - сказал президент, призвав законодателей меняться в ногу со временем.

Вейонис подчеркнул, что среди всех стоящих перед Латвией проблем самой большой является социальное неравенство. Президент выразил надежду, что уже в ближайшее время будут найдены решения этой проблемы. Он подчеркнул, что во время разработки бюджета нельзя забывать о данных избирателям обещаниях, также перед парламентом стоит задача принять сбалансированный бюджет.