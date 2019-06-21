СМИ: Медведи из Эстонии перебираются в Латвию

По данным издания, двух медведей видели на прошлой неделе в северной части Латвии у деревни Эргеме, всего в нескольких десятках километров от Валки. Журналист местной газеты "Зиемельлатвия" связался с местными охотниками, которые сообщили, что численность медведей в окрестностях Валки действительно возросла.