Пт, 21.06.2019
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СМИ: Медведи из Эстонии перебираются в Латвию

Медведь.

ФОТО: Erakogu

Медведи из Эстонии перебираются в соседнюю Латвию, пишет эстонская газета Lхuna-Eesti Postimees.

По словам охотников приграничного латвийского города Валка, прирост численности медведей на севере Латвии объясняется миграцией животных из Эстонии.

По данным издания, двух медведей видели на прошлой неделе в северной части Латвии у деревни Эргеме, всего в нескольких десятках километров от Валки. Журналист местной газеты "Зиемельлатвия" связался с местными охотниками, которые сообщили, что численность медведей в окрестностях Валки действительно возросла.

Охотники уверены, что медведи мигрируют в Латвию из Эстонии.

Редактор "Зиемельлатвия" Анце Андреева-Эмпеле напомнила, что сейчас в Латвии охота на медведей не разрешена.

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