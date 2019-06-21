СМИ: Медведи из Эстонии перебираются в Латвию

Медведи из Эстонии перебираются в соседнюю Латвию, пишет эстонская газета Lхuna-Eesti Postimees.
По словам охотников приграничного латвийского города Валка, прирост численности медведей на севере Латвии объясняется миграцией животных из Эстонии.
По данным издания, двух медведей видели на прошлой неделе в северной части Латвии у деревни Эргеме, всего в нескольких десятках километров от Валки. Журналист местной газеты "Зиемельлатвия" связался с местными охотниками, которые сообщили, что численность медведей в окрестностях Валки действительно возросла.
Охотники уверены, что медведи мигрируют в Латвию из Эстонии.
Редактор "Зиемельлатвия" Анце Андреева-Эмпеле напомнила, что сейчас в Латвии охота на медведей не разрешена.