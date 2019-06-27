Задание на лето: посмотреть кино под открытым небом!

Массовый набег на крышу Alfa

Торговый парк Alfa знает, как шагать в ногу со временем - именно они первыми предложили начать свое лето с посещения "Кино под открытым небом", которое они показывают на крыше!

Здесь можно с удобством смотреть кино в своем автомобиле или на пуфе абсолютно бесплатно!

Условие одно - необходимо на страничке торгового парка Alfa в социальной сети Facebook найти кино-мероприятие, отметить там, что придешь (going), принять участие в опросе в разделе дискуссий (poll) и проголосовать за фильм, который хотел бы посмотреть больше всего. По итогам показывают тот фильм, который получает наибольшее количество голосов.

Отметим, что количество билетов ограничено! В прошлый раз было 50 сидячих мест и 170 автомобильных билетов, и все они разлетелись!

Следите за обновлениями и до встречи на крыше!

ФОТО: facebook.com/Alfapark

Патриотичные Спикери

Творческий квартал Спикеры анонсировал к показу фильмы латышского производства. Из ближайших:

27 июня в меню комедия Андриса Экиса "Встреча выпускников" (Klases salidojums);

в меню комедия Андриса Экиса "Встреча выпускников" (Klases salidojums); 11 июля исторический приключенческий фильм Гатиса Шмитса "1906".

Вход бесплатный, гостям рекомендуют брать с собой пуфы, стулья и другие приспособления для приятного отдыха.

Начало мероприятия в 21.30, кино включают в 22.00 (с наступлением темноты). Если дождь, кино переносят! На месте предлагаются закуски, напитки и, конечно, попкорн.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Хипстерская Autentika

В течение всего сезона в рамках проекта Kino Kults и культурного центра Autentika на улице Бруниниеку 2 проходят БЕСПЛАТНЫЕ сеансы под открытым небом.

Внимание, расписание сеансов:

28 июня — "O Brother, Where Art Thou?" (2000, режиссеры — Итан и Джоэл Коэны)

5 июля— "Yellow Submarine" (1968, режиссер— Джордж Данинг)

12 июля — "Children of Men" (2006, режиссер — Альфонсо Куарон)

19 июля — "Little Miss Sunshine" (2006, режиссеры— Валери Фэрис, Джонатан Дэйтон)

2 августа— "Everything Is Illuminated" (2005, режиссер— Лев Шрайбер)

9 августа — "Garden State" (2004, режиссер— Зак Брафф)

16 августа — "Fear and Loathing in Las Vegas" (1998, режиссер — Терри Гиллиам)

23 августа — "Before Sunrise" (1995, режиссер —Ричард Линклейтер)

30 августа — "Forrest Gump" (1994, режиссер — Роберт Земекис)

В связи с погодой или другими факторами даты сеансов могут измениться, следите за информацией в социальных сетях.

ФОТО: Zanda Seņkova/LETA

Крутой GORS

​Кино под открытым небом крутят не только в Риге - отправляйтесь в масштабный GORS и прикоснитесь к прекрасному там! В меню киноработы из Италии, США, Венгрии, России и Латвии:

20 июля - комедия и драма "Идеальные незнакомцы" / Perfetti sconosciuti (2016, Италия);

27 июля - драма "Иррациональный человек" / Irrational Man (2015, США);

09 августа - романтическая комедия "Homo Novus" (2018, Латвия);

10 августа - драма "Артур Ньюман" / Arthur Newman (2012, США);

16 августа - романтический фильм "Век Адалин" / The Age of Adaline (2015, США, Канада);

17 августа - романтическая драма "Лед" (Россия);

23 августа - комедия "Магические ночи" / Notti magiche (2018, Италия).

Кино показывают на террасе на крыше, перед показом, как правило, качественное музыкальное выступление. Вход 5-7 евро. Поверьте, это незабываемый опыт!

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Goldingen Knight Cinema

Кулдига не перестает радовать - в городском саду по субботам там регулярно устраивают бесплатные киновечера. Если вы вдруг там - обязательно загляните. Или нет, специально отправляйтесь туда, предварительно глянув страничку организаторов!

ФОТО: facebook.com/AtklajLatviju