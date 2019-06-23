В Украине рассказали о встрече Зеленского с Путиным

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча главы страны Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в будущем может произойти. Его слова приводит РИА "Новости".
Согласно мнению министра, визиты лидера Украины в Брюссель, Париж и Берлин прошли вовремя. "Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным", — сообщил он. Зарубежные приезды главы Украины он назвал "разведкой боем".
О подготовке встречи глав двух стран сообщалось 21 июня. Отмечается, что главным утверждением Зеленского будет заявление о принадлежности Донбасса и Крыма.
Ранее в интервью Bild Владимир Зеленский раскрыл первую фразу, с которой он начнет встречу с Путиным. Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что обратит внимание на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса. "Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина", — назвал свои будущие слова Зеленский.
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