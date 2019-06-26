"Как солдаты с э-талоном в руке!": Какими могут быть последствия нового проекта RS?

Самое главное - не задерживать движение транспорта, оценивая идею Rīgas satiksme об организации входа в общественный транспорт через передние двери, говорит доцент РТУ Юрис Крейцбергс, признавая этот шаг "логичным".

"В Нью-Йорке и Лондоне вход происходит через передние двери, почему думаете, что у нас невозможно?", - сказал преподаватель, добавив, что в городах Европы посадка проходит медленно и без стресса.

Дать оценку приемлемости системы для инфраструктуры Риги можно будет только через время, когда проект будет начат.

Профессор РТУ Янис Каминскис допускает, что вход в общественный транспорт через передние двери повлияет на общий транспортный поток, мешая не только пассажирам, но и другим участникам дорожного движения.

"Есть остановки, например, из Агенскалнса в Марупе на улице Териню, где на остановке нет так называемого "кармана". В связи с этим, если автобус стоит, то он блокирует остальное движение". Каминскис говорит, что в Риге есть несколько мест, где другим участникам дорожного движения трудно объехать остановившийся общественный транспорт. Он говорит, что такая система хорошо работает в городах Европы, где транспортный поток "выровнен и организован". Проблемы и неприятные ситуации могут появиться на остановках, где останавливается много автобусов и микроавтобусов, например, на остановке напротив автовокзала.

"Есть смысл, если показываешь билет, а если прикладываешь э-талон... тогда надо менять и порядок посадки - всем надо стоять на остановке с э-талоном в руках".

Начиная с 8 июля, такой пилотный проект будет запущен на пяти маршрутах. Изменения затронут маршрут 1-го троллейбуса, а также 10-го, 20-го, 28-го и 60-го автобусов. Пилотный проект продлится два месяца, после чего полученные данные будут обобщены для принятия решения о том, стоит ли вводить подобные изменения и на других маршрутах.

Главной целью эксперимента является побудить пассажиров активнее использовать э-талоны.

В ходе проведенных экспериментов, работники предприятия выяснили, что на некоторых маршрутах реальное количество пассажиров отличается от количества использованных э-талонов более, чем на 20%.